Ein Stürmer der alten Schule – Fußballprofi Dominik Stroh-Engel

Adam Lehocky / Bild: Dominik Stroh-Engel, SpVgg Unterhaching

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 35: Fußballer wie Dominik Stroh-Engel sind vom Aussterben bedroht. In einer Zeit vor Nachwuchsleistungszentren musste sich der Stürmer eigenständig in den Profibereich hocharbeiten. Während seiner Karriere war der mittlerweile 35-Jährige von der vierten bis zur ersten Liga in allen Profiligen aktiv. Vom Rekordtorjäger in einer Saison, zum Bankdrücker zwei Jahre später.

„Es geht schnell nach oben, es geht schnell nach unten. Es gibt viele, viele Millionen Fußballer in Deutschland, da kann man schnell ersetzt werden und wird auch schnell ersetzt. Deshalb: Immer Vollgas geben.“ Dominik Stroh-Engel

Heute spielt er mit der SpVgg Unterhaching in der dritten Liga gegen den Abstieg. In der neuesten Folge der Sportgondel redet er über diese Herausforderung und erzählt wie er als Drittligaspieler auf ein Mal im Gespräch für die Nationalmannschaft war.