Frühstück auf der M94.5 Urlaubsinsel🏝️

/ Annika Frenck / Bild: M94.5/Franziska Sprinzl

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!

Kein Sommer ohne Sonne, Palmen, Meer und Kokosnüsse!

Und kein Samstag ohne das Katerfrühstück! Heute live von der M94.5 Urlaubsinsel.

Eure Lieblingsbadenixxen Annika und Tini haben die Schnorchel heute gegen Mikrofone getauscht und sind lowkey tuff mit euch in die sonnige Sommerpause gestartet. Das wirklich Crazy Diggah! Apropos Diggah, vergesst nicht die Abstimmung für das Jugendwort 2025.

Leute! Genießt den Sommer egal ob auf einer Südsee Insel so wie wir oder halt wo anders & passt auf euch und eure Goldfische auf! Wir hören uns wieder im September, bis dann Diggah.