Flieh aus der Enge!

Ausgebrochen aus konservativer Enge und Lockdown-Erfahrungen hat sich LIAS seine eigene Musik kreiert. Trotzdem kann er der Klassik nicht ganz entsagen.

Der Singer-Songwriter LIAS hält es sehr gefühlvoll. In seiner Single “Run Boy Run” verarbeitet er die aufgestauten Emotionen des ersten Corona-Lockdowns. Die Unzufriedenheit mit sich selbst und die Enge des Lockdowns waren für ihn deshalb ein Startpunkt für seine musikalische Entfesselung. Der Songtitel drückt dabei die emotionale Befreiung aus der eigenen seelischen Dunkelheit und Beengtheit aus.

Seine Ehrlichkeit erhält der Song nicht nur durch seinen schlichten, aber wirkungsvollen Aufbau. Vor allem die Tatsache, dass es sich bei den Vocals um die originalen Aufnahmen der Writing-Session handelt, verleiht dem Song Individualität. So entsteht jedes Mal ein aus der Spontanität gewachsenes Unikat. Dabei ist dieses Abrücken von der normalen Aufnahmepraxis charakteristisch für LIAS.

Vom Opernsänger zum Songwriter

LIAS musikalische Grundausbildung erhält er in jungen Jahren in einem Knabenchor. Danach studiert er Operngesang und singt in der Münchner Staatsoper. Höhepunkte seiner Karriere waren dabei Auftritte in Moskau und Rom unter anderem für Papst Benedikt XVI. Seine musikalische Wandlung erklärt er selbst durch den Konservatismus der klassischen Musik. Aus der musikalischen Beengtheit der alten Komponisten befreit er sich dabei schrittweise durch eigene Kreationen. Inzwischen fokussiert er sich völlig auf seine Pop-Songs.

Auf der Höhe der Zeit ist er inzwischen nicht nur musikalisch! Auf Tiktok promotet er seine neuen Songs und greift die neuesten Trends auf. Aus der Welt der Klassik ausgebrochen hat er sich inzwischen seine eigene Community aufgebaut und sein musikalisches Ich gefunden. Klassische Musik hört er aber dennoch bis heute…