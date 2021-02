Proteste der Landwirt:innen in Indien

/ Parnian Chawarri / Bild: Shutterstock/Im_rohitbhakar

„Why aren’t we talking about this?!“ – das tweetete Sängerin Rihanna zusammen mit dem Hashtag #FarmersProtest und sorgte damit für große Aufmerksamkeit und eine Welle der Solidarität. Wenn es nicht die Mainstream-Medien tun, dann reden wir mal darüber – was verbirgt sich hinter #FarmersProtest?

Indiens Hauptstadt Neu-Delhi verbarrikadiert sich. Die Regierung schaltet in vielen Teilen der Stadt das Internet ab. Aktivist:innen werden entführt und gefoltert sowie Journalist:innen festgenommen. Nachrichtensender und Twitter-Accounts, die über die Proteste berichten, werden gesperrt. Die indische Regierung ergreift drastische Maßnahmen, um die monatelang andauernden Proteste der Landwirt:innen zu stoppen. Dabei werden nicht nur Pressefreiheit und demokratische Werte untergraben.

Neue Agrarreform für oder gegen Landwirt:innen?

Auslöser der Proteste ist eine neue Agrarreform. Die neuen Gesetze der Regierung von Premierminister Modi sollen die Modernisierung der Landwirtschaft vorantreiben. Landwirt:innen sollen ihre Produkte nun direkt an private Unternehmen verkaufen können. Bisher lief der Verkauf über Mittelsmänner ab – d.h. die Ernten wurden auf Märkten verkauft. Diese Vermittler:innen fallen jetzt weg, weswegen die Landwirt:innen befürchten, von den Großkonzernen ausgebeutet zu werden. Die guten Erfahrungen mit privaten Konzernen fehlen nämlich: 2002 hat Monsanto gentechnisch veränderte Baumwolle auf den indischen Markt gebracht. Heute kontrolliert die Firma 90% des Baumwollmarktes in Indien und herrscht über die Preise.

Ein erbitterter Kampf um die Existenz

Mehr als eine halbe Million Kleinbauer:innen und Landarbeiter:innen wurden mobilisiert, die um ihre Lebensgrundlage fürchten. Der Oberste Gerichtshof in Indien hat das Gesetz am 12. Januar vorübergehend gestoppt – doch das stellt noch keinen Sieg der Landwirt:innen dar. Nach langem Kampf bekommt ihre Protestaktion nun aber immer mehr Rückenwind. Mit dem Hashtag #FarmersProtest richten sich viele internationale Augen auf die missliche Lage der indischen Farmer:innen.