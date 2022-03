Endspurt um die Playoffs

/ Benjamin Markthaler und Constantin Klemm / Foto: EHC Red Bull München/City-Press GmbH

Die Vorzeichen für die Schlussphase der DEL-Saison könnten kaum unterschiedlicher sein. Im oberbayerischen Derby möchte der formschwache ERC Ingolstadt den erstarkten EHC Red Bull München ärgern.

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) biegt in die Schlussgerade der Saison ein und wie es scheint, hat der EHC Red Bull München seine Kräfte gut eingeteilt. Denn nachdem die Bullen schlecht in die Saison gestartet waren und über den Verlauf der Spielzeit nie so überzeugen konnten, wie man es eigentlich von ihnen gewohnt ist, spielen sie derzeit ihr wohl bestes Eishockey. Acht der letzten neun Partien gewann der EHC, unter anderem das wichtige Topspiel am Sonntag gegen Angstgegner Adler Mannheim (5:2).

Ihr heutiger Gegner auf der Zielgeraden hechelt dagegen etwas hinterher: sechs Partien verlor der ERC Ingolstadt zuletzt am Stück. Zumindest leicht aufatmen im Kampf um die Playoffs konnten die Panther aber nach dem 4:1-Sieg am Sonntag gegen Iserlohn.

