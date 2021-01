Endlich wieder ein deutscher Sieger?

/ Corinna Horn und Finn Widmann / Foto: Ingo Jensen OK Vierschanzentournee

Das alte Jahr ist vorbei. 2021 kann nur besser werden. Hier bietet das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen mit viel Spannung, den idealen Start ins neue Jahr. Mit Karl Geiger in Topform ist ein deutscher Tourneesieg seit langem wieder möglich. Einige der anderen Titelfavoriten scheinen zu schwächeln. Wir halten euch mit unserem M94.5-Liveticker, während des kompletten Springens, auf dem Laufenden!

Ausgangslage

Gelingt es in diesem Jahr einem der beiden deutschen Topspringer, Markus Eisenbichler oder Karl Geiger, den Sieg beim Neujahrspringen nach Deutschland zu holen? Der letzte, dem dies gelang, war übrigens kein geringerer als Sven Hannawald im Jahr 2002. Karl Geiger scheint nach seinem Sieg in Oberstdorf jedenfalls in Topform zu sein. Letztes Jahr wurde er in Garmisch immerhin zweiter, hinter dem Norweger Marius Lindvik und vor dem letztjährigen Tourneesieger David Kubacki aus Polen. Während Kubacki im ersten Springen bei der diesjährigen Tournee in Oberstdorf noch Anlaufschwierigkeiten hatte, gelang es Marius Lindvik mit zwei starken Sprüngen an die Form vom letzten Jahr anzuknüpfen. Doch gestern die Nachricht, dass Letzterer aufgrund von Zahnschmerzen nicht am Neujahrsspringen teilnehmen wird. Besonders interessant wird es auch, zu sehen was sein norwegischer Landsmann Halvor Egner Granerud beim zweiten Springen zeigen wird. Für viele Experten und Fans galt Granerud bereits vor der Tournee als der Titelfavorit. Nach dem verlorenen Springen in Oberstdorf muss er jetzt abliefern. Das hat er gestern in der Quali mit 143 Metern (Halber Meter unter Schanzenrekord) eindrucksvoll getan. Die deutschen haben mit „Eisei“ und „Karle“ trotzdem eine Super Ausgangslage.

Die deutschen Duelle im Überblick

Michail Nasarow (RUS) vs. Severin Freund

Maciej Kot (POL) vs. Richard Freitag

Martin Hamann vs. Junshiro Kobayashi (JPN)

Pius Paschke vs. Niko Kytosaho (JPN)

Moritz Baer vs. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN)

Constantin Schmid vs. Yukiya Sato (JPN)

Thomas Lackner (AUT) vs. Karl Geiger

Evegeniy Klimow (RUS) vs. Markus Eisenbichler

David Siegel vs. Anze Lanisek (SVN)