Spezialfolge zur EM – Teil II

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 49: „Football’s coming home“ – zumindest in der aktuellen Sportgondel-Folge. Diese Woche ist erneut Sky-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld zu Gast. Nachdem er letzte Woche schon die Mannschaften Deutschland und Frankreich analysiert hat, sind diese Woche der Titelverteidiger Portugal und das Heimatland des Fußballs, England, dran.

Außerdem ist Julia Kroth zu Gast. Sie gehört zu einer fast unsichtbare Gruppe an Menschen, ohne die das Turnier in dieser Form gar nicht stattfinden kann: Die Volunteers der Euro 2020. In der Sportgondel erzählt sie von ihren Aufgaben bei diesem Turnier.

Wenn du dann noch das Gefühl hast, du kannst den Leuten [helfen], (…) den Fußball zu feiern (…), dann hast du da schon richtig Bock. Und dann bekommt man auch langsam wieder das Gefühl von Normalität. Julia Kroth über ihren Einsatz als Volunteer bei der EURO 2020 in München