Eine Reise in die Welt des Hyperpop

Die 2010er Jahre haben der Musikwelt unfassbar viele interessante und überraschende Momente beschert. Allerdings hat sich eine Musikrichtung langsam, aber sicher in die Ohren der Jugend geschlichen. Hyperpop ist mittlerweile international etabliert und genauso rätselhaft wie vielfältig.

Alexander Cook, aka A.G. Cook, ist ein englischer Produzent und Sänger. Der Brite wird oft als der Künstler beschrieben, der den Bauplan für den Hyperpop-Sound erstellt hat. Cook gründete 2013 das Label PC Music, ein Label welches Electro und Experimental Pop mit schrillen, high-pitched Vocals vereint. Mit Künstler:innen wie Hannah Diamond und Danny L Harle, beeindruckte der Engländer Millionen von Hörer:innen. Ihre Musik wurde 2014 oftmals von großen Magazinen gelobt, wie zum Beispiel vom Huffington Post oder dem Spin Magazine.

Zwei Jahre sind nach der Gründung von PC Music vergangen: Cook begann 2015, mit Charli XCX zusammenzuarbeiten. Er produzierte den Song „Paradise“ ihrer 2016 erschienenen Vroom Vroom EP, einen Song der ebenso PC Music Artist Hannah Diamond als Feature aufzählte. Von da an kollaborierten Cook und Charli des Öfteren. Ihre nächsten Alben haben hauptsächlich A.G. und seine PC Music Crew-Kolleg:innen produziert. Durch seine Zusammenarbeit mit Charli XCX, hat es der englische Produzent geschafft den PC Music Klang in den Mainstream zu katapultieren.

Hyperpop verdankt seinen Namen der Underground Musikszene, die auf Soundcloud größer und größer wuchs. Viele der Künstler:innen aus dieser Szene, inspirierten sich stark an A.G. Cook und Co. Und schließlich entschieden sich die Soundcloud-User, diesen Sound Hyperpop zu taufen. Das Sub-Genre umfasst eine Musikrichtung, die gerne mal sämtliche Genres fusioniert. Jedoch führen alle Songs zurück zu Pop-Musik und dessen Hauptmerkmalen: Eingängige Melodien, Texte und Refrains die einen Ohrwurm hinterlassen. Deshalb hat man das Gefühl, dass ein Hyperpop Track wie 3 verschiedene Musikrichtungen auf einmal klingt.

Hyperpop ist ein Musik-Smoothie, bestehend aus Zutaten wie Punk-Rock, Hip-Hop und der vielen Varianten der Electronic Dance Music. Dieser Style wurde 2019, vom amerikanischem Duo 100 gecs popularisiert. Es wurde 2015 von Laura Les und Dylan Brady gegründet. Sie veröffentlichten letztes Jahr ihr Album 1000 Gecs, worauf ihre Hit-Singles „Money Machine“ und „Stupid Horse“ zu finden sind.

Durch die Social Media Plattform Tiktok, stiegen die Streaming-Zahlen ihrer Songs rasant. Es tanzten Unmengen an Jugendlichen zu ihrer Musik, sodass die beiden Lieder respektiv 32 Millionen und 16 Millionen Plays auf Spotify verzeichnen können. Das Duo bietet ihren Fans die chaotischste Fassung, die Hyperpop bisher zu bieten hat: Sehr stark bearbeitete Vocals und übersteuerte Drums, schmücken ihre Lieder. Punkige Gitarren Riffs, treffen auf 808s und schnelle Hi-Hats. Falls das dann doch zu hektisch ist, gibt es immer noch Künstler wie Misogi. Der Sänger aus London verbindet sanften Gesang und Rap, mit träumerischen Synth-Melodien. Ein absoluter Genuss für die Ohren.

Ein Problem womit das Sub-Genre zu kämpfen hat, ist dessen eigene musikalische Identität. Viele Künstler, die als Hyperpop Artists identifiziert werden, lehnen dieses Label ab. Viele der Musiker:innen wünschen sich Kunst machen zu können, ohne in beliebige Kategorien gesteckt zu werden. Der Sänger glaive wird von vielen als die Zukunft des Hyperpops gesehen, doch er betrachtet diese Angelegenheit etwas anders. Er teilte der New York Times mit, dass Hyperpop seiner Meinung nach nicht mal ein richtiges Genre sei.

„I feel like hyperpop is not a genre. I’ve made straight-up pop songs, nothing hyper about them, but they’ll still get put in the hyperpop label because I’m friends with all the people that make ‘hyperpop‘.“



– glaive, 2020 in der New York Times