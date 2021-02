Eine Achterbahn der Gefühle

Die Sehnsucht nach dem Unerreichbaren – genau dieses Gefühl vermittelt Claud, 21 Jahre alt, im Song „Cuff Your Jeans“. Am 12. Februar erscheint das Debütalbum Super Monster, in dem sanfter Gesang auf starke Texte trifft. Im Interview mit M94.5 erzählt Claud, wie das Album entstanden ist.

Zentrales Thema des Albums sind Beziehungen und die ambivalenten Emotionen, die mit ihnen einhergehen. Die Texte gleichen einer Achterbahnfahrt der Gefühle, die zwischen Frustration und Freude variiert. Ein Beispiel dafür ist der Song „Cuff Your Jeans“, in dem Claud persönliche Hindernisse in der Liebe verarbeitet.

Claud gelingt es in jeder Lebenslage authentisch zu bleiben. Das Albumcover ist ein Selbstportrait, das Claud selbst gestaltet hat. Sommersprossen, eine Narbe auf der Stirn, Lachfalten, ein Muttermal – jedes Merkmal wird mit Stolz gezeigt.

Diese Ehrlichkeit spiegelt sich auch in der Social Media Präsenz von Claud wider. Der Account sticht hervor durch engen Kontakt und Verbundenheit zu den Fans. Gemeinsam als Community versuchen sie, negative Emotionen mit Humor zu überwinden.

„I think we all have a sense of humour. We‘ve all been through shit and feel kind of alone and isolated, even before Covid.“

Claud im M94.5 Interview