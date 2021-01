Ein Wunder muss her

/ Lisa Marie Neudeck und Adam Lehocky / Foto: Ingo Jensen / OK Vierschanzentournee

Zwei Durchgänge noch, dann steht der Sieger der 69. Vierschanzentournee fest. Allerdings sehen die Chancen auf einen deutschen Gesamtsieg vor dem Springen in Bischofshofen wenig vielversprechend aus. Ein kleines Wunder muss her, doch auf das hat vor allem einer keine Lust …

King Kamil

Alles sieht nach einem dritten Streich für Kamil Stoch aus. Der Pole (809,9 Punkte) führt die Gesamtwertung an. Und das mit einem komfortablen Vorsprung auf seinen Landsmann Dawid Kubacki (794,7 Punkte) und den Norweger Halvor Egner Granerud (789,3 Punkte). Wenn Stoch also keine Nerven zeigt, ist ihm der Gesamtsieg wohl kaum noch zu entreißen.

Dass er in Bischofshofen bestehen kann, hat er schon mit den Siegen bei den Tourneen 2017 und 2018 unter Beweis gestellt. In der Qualifikation gestern machte er deutlich, dass er dafür auch dieses Jahr bereit ist. Mit einer Weite von 138 Metern konnte Stoch auch die am Ende für sich entscheiden.

Deutsches Wunder?

Wie so oft hat auch dieses Jahr das Springen in Innsbruck die deutschen Tourneehoffnungen so gut wie zunichtegemacht. Zumindest das Podest in der Gesamtwertung ist für Karl Geiger aber immer noch in Reichweite. Der Gewinner des ersten Springens in Oberstdorf liegt mit 785,2 Punkten aktuell auf Platz vier der Gesamtwertung.

Für einen Angriff auf den Tourneegesamtsieg muss heute dann aber wirklich alles zusammenkommen.

Einen Angriff auf den Tagessieg in Bischofshofen hat der zweitbeste Deutsche, Markus Eisenbichler, angekündigt. In der Gesamtwertung mit 776,5 Punkten etwas abgeschlagen, will sich der Siegsdorfer mit einem Triumph zum Ende trösten.

Dafür muss er aber auf die 134 Meter aus der Qualifikation noch einiges drauflegen. Qualifizieren konnte er sich damit aber trotzdem, genauso wie diese deutschen Springer…

Die Duelle der deutschen Springer im Überblick

Markus Eisenbichler (8) – Jewgeni Klimow (43/Russland)

Pius Paschke (17) – Martin Hamann (34)

Severin Freund (19) – Daniel Tschofenig (32/Österreich)

Karl Geiger (25) – Andrzej Stekala (26/Polen)

Constantin Schmid (30) – Ziga Jelar (21/Slowenien)

Alles ist bereit für einen großen Wettkampf. Basketballfan Liesl und Fußballfan Adam nehmen sich der Herausforderung im Liveticker ab 16:30 an. Zuhause auf dem Sofa wohlgemerkt.