Ein Leonard Cohen Tribut – für Fans

Leonard Cohen – wer ist das überhaupt? Der 2016 verstorbene Autor und Sänger ist heute vor allem durch seinen Song Hallelujah bekannt. Im Song geht gewissermaßen um Liebe. Und voll von Wertschätzung ist auch der theatermusikalische Abend A thousand kisses deep – Eine Verneigung vor Leonard Cohen im Metropoltheater.

Your faith was strong but you needed proof

You saw her bathing on the roof

Her beauty and the moonlight overthrew her

She tied you to a kitchen chair

She broke your throne, and she cut your hair

And from your lips she drew the Hallelujah

Auszug aus Hallelujah von Leonard Cohen