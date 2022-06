Dynamit, SUVs und Schmetterlinge

/ Viviane Berberich / Bild: Andre Wunstorf

Schon in der Schulzeit haben die fünf Mitglieder der Band Dobré im Keller der Eltern in Schöngeising angefangen zu proben. Genau so stellt man es sich doch vor. Seitdem ist über ein Jahrzehnt vergangen und vieles ist passiert.

Jetzt sind sie alle in ganz unterschiedlichen Bereichen berufstätig, viele selbst Väter, die Band beleibt ihnen trotzdem erhalten.



Sound of Munich Interview mit Simon Fischer und Joe Dobroschke von Dobré

“Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft.”

Obwohl jeder sein eigenes Leben lebt und manchmal auch eine Landesgrenze zwischen ihren Wohnorten steht, bleibt München der Anker, zu dem die Bandmitglieder zurückkehren. Und gleichzeitig auch eine diverse, internationale Stadt, die Dobré für ihre Songs inspiriert.

“Es ist ja auch schön, wenn viele Leute relaten können und wenn man ein Thema beschreibt, das über seinen eigenen Horizont hinaus geht.”

Mit Dynamite, Katrina und Butterfly Bay spricht die Band in ihrem neuen Album “It Can Really Drive You Insane” von dem Wahnsinn, der die Welt gerade beschäftigt. Am ersten Juli kommt das Album raus und thematisiert nicht nur eigene Fehler und schlechtes Gewissen.

“Natürlich kann man das genauso gut anwenden auf die weltpolitische Lage: Klimakrise, Corona… Gerade ist es ja auch so, dass viele das Gefühl haben, es ist alles ein bisschen viel.”

Sich mit solchen Themen zu beschäftigen, balancieren die fünf zwischen Karriere und Kinderwagenschieben. Die neuen Songs sind trotzdem verspielt, melancholisch und dynamisch.

Die Release Show für das neue Album findet natürlich in München statt. Am ersten Juli um 20 Uhr im Milla Club im Glockenbachviertel geht es los mit den neuen Ohrwürmern. Tickets gibt es bereits im Voraus auf der Website des Millaclubs.