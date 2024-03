Durchatmen und ab ins Museum

Sekt Mate am 02.03.2024

/ Dana-Marie Luttert

Das Kulturmagazin Sekt Mate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.

Bevor Moderatorin Alina Neuper erzählt, was kulturell in München gerade abgeht, atmen wir tief durch. Denn: Wir begleiten Reporterin Yaren Heinisch zu einer dynamischen Meditation. Dann geht’s zum Kulturprogramm vom Haus der Kunst. Dort ist gerade die Installation Afterglow von Luisa Baldhuber zu sehen. Das Stück On Waves war das letzte Projekt der Otto-Falckenberg-Schule und Reporterin Renee Maier nimmt euch mit ins Fat Cat zu Dalí – Spellbound.



Sekt Mate läuft jeden Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.