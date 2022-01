/ Laura Pickert und Antonia Grahmann / M94.5

Hörspiele und Klangexperimente finden in der Radiobühne ihren Platz. Einmal im Monat entwickelt die M94.5 Kulturredaktion zu einem Thema ganz unterschiedliche Hörstücke. Diesmal haben wir Wolfgang Borcherts Nachkriegsdrama Draußen vor der Tür live vertont – hier findet ihr den Mitschnitt. Triggerwarnung: Suizid wird thematisiert.





Ein Mann kommt nach Deutschland

Der zweite Weltkrieg ist schon lange vergangen, als Beckmann endlich nach Deutschland kommt. Drei Jahre lang war er in Sibirien und sehnt sich danach zu “pennen”. Aber sein Zuhause gibt es nicht mehr. Eine ganze Nacht lang läuft er durch Hamburg, versucht irgendwo unterzukommen – und findet Abweisung. Verfolgt von Kriegstraumata bewegt sich Beckmann zwischen Wirklichkeit und Albtraum.

Draußen vor der Tür ist bitter und sarkastisch, aber vor allem berührend. Wolfgang Borchert verfasst mit seinem Drama im Winter 1946/47 ein Stück, in dem er die schnelle Vergesslichkeit der Menschen anprangert. Es karikiert die Generäle und Direktoren, fragt nach Gott und dem Tod. Es bleibt das letzte Theaterstück von Wolfgang Borchert, der im Herbst 1947 nach langer Krankheit mit nur 26 Jahren stirbt.

Besetzung

Beckmann, einer von denen (Dennis Reinhart)

ein Mädchen, dessen Mann auf einem Bein nach Hause kam (Antonia Grahmann)

ihr Mann, der tausend Nächte von ihr träumte (Gregor-José Moser)

ein Oberst, der sehr lustig ist (Gregor-José Moser)

seine Tochter, gerade beim Abendbrot (Nathalie Claus)

ein Kabarettdirektor, der mutig sein möchte, aber dann doch lieber feige ist (Laura Pickert)

Frau Kramer, die weiter nichts ist als Frau Kramer, und das ist gerade so furchtbar (Antonia Grahmann)

der alte Mann, an den keiner mehr glaubt (Nathalie Claus)

der Beerdigungsunternehmer mit dem Schluckauf (Tony Schatz)

ein Straßenfeger, der gar keiner ist (Tony Schatz)

der Andere, den jeder kennt (Lea Morgenstern)

die Elbe (Laura Pickert)

Andrzej Potaczek hat den Ton live abgemischt, Nathalie Claus hat das Intro und Outro produziert. Laura Pickert war für die Geräusche, Antonia Grahmann für die Musik zuständig.

Die Radiobühne läuft immer am ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr live auf M94.5 und am darauffolgenden Freitag um 13 Uhr in der Wiederholung. Die Sendung haben Antonia Grahmann und Laura Pickert geleitet.