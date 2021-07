Die Zukunftskonferenz „München 2040“

/ Ricarda Nallinger / Bild: Michael Reich

„Sei heute dabei, um das Morgen zu gestalten!“ – unter diesem Motto sprechen junge Münchner:innen über die Zukunft Münchens.

„München2040“ ist eine dezentrale Zukunftskonferenz für junge Menschen, die am Samstag, den 17.07.2021 an drei Orten in München stattfindet.

Screenshot: Instagram / muenchen2040

Einen Tag lang widmen sich 300 Jugendliche und junge Erwachsene zusammen mit Münchner Unternehmen, Organisationen und politischen Akteur:innen dem Thema „Zukunft in München”. Es wird mehr als ein Reden über die Zukunft – es wird ein gemeinsames Arbeiten mit bis zu 100 inhaltlichen Angeboten.

Die jungen Menschen entwickeln neben Visionen von Münchens Zukunft konkrete Handlungskonzepte zur Realisierung der Ideen, unterstützt durch die Erfahrung und Kompetenz der Vertreter:innen aus Unternehmen und Politik.

Ziel ist es mit der Konferenz eine gesellschaftliche Debatte über die Zukunft Münchens zu initiieren und nachhaltig Politik und Wirtschaft zu prägen.

Bild: Michael Reich

In jedem Modul werden Forderungen erarbeitet wie junge Menschen unsere Gesellschaft verändern wollen. Diese können sich an die Politik, Wirtschaft oder an uns alle wenden. Ziel ist es, konkrete Handlungsempfehlungen auszusprechen.

Alle erarbeiteten Forderungen werden direkt am Tag der Veranstaltung gesammelt und geclustert. Das vollständige Bild wird aufbereitet und in den kommenden Wochen auf der Webseite und den Social Media Kanälen vorgestellt.

Forderungen an die Politik werden an ausgewählte Politiker*innen der Kommunal-, Landes- und Bundesebene übergeben. Diese beziehen Stellung dazu, wie und wo sie sich dafür einsetzen, dass die Forderungen Realität werden. Die mitwirkenden Verbände und Organisationen nutzen darüber hinaus ihre demokratischen Strukturen, um Gesellschaft in deinem Sinn zu verändern

Bild: Michael Reich

Und ein kleines Schmankerl gibt´s noch mit dazu! Wer noch kein Corona-Impfangebot bekommen hat, kann sich von den anwesenden zwei mobilen Impfteams die Spritze geben lassen.

Also sichert euch jetzt euer Ticket und seit dabei am 17.07.2021!