Die US-Wahl 2024 – Ein Überblick

Ein turbulenter US-Wahlkampf war das bisher! Attentate auf Trump, Bidens Rücktritt und Harris’ Aufstieg. In der ersten Folge von Ballot Box Breakdown bekommt ihr einen Überblick!

Zwei Attentatsversuche auf Donald Trump erschüttern die USA. Amtsinhaber Joe Biden steigt unerwartet aus dem Rennen aus und seine Vizepräsidentin Kamala Harris übernimmt nur wenige Wochen vor der Wahl das Ruder der Demokraten. Der 5. November 2024 könnte der spannendste Wahltag in der jüngeren US-Geschichte werden – wird Harris es schaffen, Trump zu schlagen und als erste Frau ins Weiße Haus einzuziehen? Oder wird es eine weitere Amtszeit von Trump geben?

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren Ballot Box Breakdown: Die Podcastreihe zur US-Wahl 2024

Egal, ob ihr Politik-Profis seid oder eher nur grob wisst, dass dieses Jahr Wahlen anstehen – wir bringen euch bei dieser ersten Folge von Ballot Box Breakdown auf den neuesten Stand, geben euch interessante Hintergründe und spannende Einblicke in den US-Wahlkampf. Dazu sprechen unsere Redakteur:innen Elisabeth Kowol und Maximilian Sacher in den USA mit den Menschen, die am Ende an der Wahlurne stehen: Wie erleben sie den US-Wahlkampf? Was ist ihnen wichtig? Und: Was sind ihre Hoffnungen und Ängste?

Zusätzlich liefert Dr. Markus Hünemörder von der LMU München fundierte Einblicke in die Dynamik des US-Wahlkampfs: Welche Entwicklungen sind entscheidend? Was bedeutet Bidens Rücktritt für das Rennen? Und wie stehen die Chancen für die Kandidat:innen, ins Weiße Haus einzuziehen?

Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 18. Sep. 2024.

Redaktion: Kim Fischer, Maximiliane Hoferer

Moderation: Kim Fischer

Skript: Kim Fischer, Maximiliane Hoferer

US-Korrespondenz: Elisabeth Kowol, Maximilian Sacher

Recherche: Maxim Nägele, Ella Butz, Giulia Mauro, Maximiliane Hoferer, Andre Foster

Schnitt: Maximiliane Hoferer

Produktion: Aylin Sancak

Mehr zur US-Wahl findet ihr auf unserem Instagram-Kanal m945.ballotboxbreakdown oder auch hier, auf unserer Website auf unserer Seite zur US-Wahl!