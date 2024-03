Die Rückkehr des Maestros

/ Paulina Fuchs und Markus Lenhardt / Bild: M94.5 / Markus Lenhardt

Am Freitagabend empfingen die Bayern-Basketballer den litauischen Serienmeister Zalgiris Kaunas. Mit Gäste-Coach Andrea Trinchieri stand ein alter Bekannter an der Seitenlinie, denn der Italiener trainierte in den vergangenen drei Spielzeiten noch den FC Bayern und führte sie mehrfach in die EuroLeague-Playoffs.

Unter dem neuen Trainer Pablo Laso schnuppert der FC Bayern Basketball mal wieder an den Playoffs in der EuroLeague. Eine große Hilfe war dabei der Sieg gegen Ex-Coach Andrea Trinchieri und Zalgiris Kaunas. Mit 64:58 errungen die Bayern ihren 13. Sieg in der aktuellen EuroLeague-Saison. In der Tabelle stehen sie jetzt auf Platz 12, Platz 10 reicht für die Teilnahme an den Play-In-Spielen. Ein neues Format in der EuroLeague, in dem die Plätze 7-10 ein entscheidendes Spiel haben, das über die Teilnahme an den Playoffs entscheidet.