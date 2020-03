Die neue Art der Partys

/ Leon Schiefer und Larissa Dillmann / Bild: M94.5 / Simon Fischer

Ausgangsperren, Versammlungsverbote, Reisebeschränkungen – unser Alltag ist seit der Corona-Krise komplett auf den Kopf gestellt. Besonders im Moment, wenn es wieder schöner draußen wird und Freunde treffen eigentlich auf der Tagesordnung steht, ist Social Distancing vielleicht jetzt schon das Unwort des Jahres. Um Abhilfe zu schaffen, hat sich die M94.5-Redaktion ein paar unterhaltsame Social-Media-Apps rausgepickt, die euch wieder mit euren Freunden connecten lassen.

A little (House-)Party never killed nobody

Eine App, die momentan große Beliebtheit erlangt hat, ist die Gratis-App „Houseparty“ von Life on Air. Das Prinzip dieser App ist recht simpel: Nutzer können Freunde über ihren Benutzernamen hinzufügen und mit ihnen videochatten. Innerhalb der sogenannten Party finden sich dann verschiedene Mini-Spiele, die du mit deinen Freunden spielen kannst. Beispielsweise gibt es Trivias, ein Quiz-Spiel zu verschiedenen Themen, oder ein Mini-Spiel das Ähnlichkeit mit „Cards against Humanity“ hat.

Bild: Life on Air / Activity

Zu einer ordentlichen Hausparty gehören aber auch Klassiker, wie „Activity“. Die Houseparty-App verfügt hierbei über verschiedene Ratespiel-Modi wie Zeichnen, Pantomime oder Begriff-Erklärungen. Bis auf ein paar Special-Decks ist die App kostenlos und enthält auch keinerlei Werbung. Der Clue an der App ist, dass die User sich nicht über andere Messenger verabreden müssen. Die App schickt automatisch eine Benachrichtigung an die Houseparty-Freunde sobald jemand im „House“ ist. Dadurch können sie direkt beitreten oder man „winkt“ ihnen zu, um auf sich aufmerksam zu machen. Sobald eine Party in Gange ist, können andere Freunde sehen mit wem man sich auf der Party befindet und können „joinen“, außer man „sperrt“ sein Haus zu und feiert im kleinen Kreis. Die App-Oberfläche wirkt sehr intuitiv und ist einfach zu bedienen. Die Anmeldung dauert weniger als drei Minuten und funktioniert ganz leicht über eine Email-Adresse. Das macht den Chatroom zu einer angenehmen virtuellen Party. Die App gibt’s für iOS und Android, aber auch für Laptops, und zwar hier.

Bild: Life on Air / Screenshot

Happy Snapping

Snapchat, eine App die viele schon eine halbe Ewigkeit begleitet. Seit 2011 ist die populäre Bildnachrichten-App von Snap Inc. bereits auf dem Markt und ist mittlerweile ein börsennotiertes Unternehmen. Trotz kleinerer Skandale hat sich Snapchat durch mehrere Überarbeitungen in den letzten Jahren zu einer souveränen Social-Media-App gegen die allgegenwärtige Langeweile gemausert. Neben den üblichen Funktionen von selbstlöschenden Fotos und Videos gibt es auch hier Gruppenchats, in denen mehrere Freunde miteinander videotelefonieren können. Um das Ganze unterhaltsamer zu machen, können User dabei die typischen Snapchat-Filter über ihr von Langeweile gequältes Gesicht legen und ihrem Gegenüber eine Freude machen. Wem das nicht reicht, der kann neben den Filtern auch noch kleine Minispiele zu zweit oder in einer Gruppe spielen, sei es Tetris oder ein Trivia ähnlich zu Houseparty. Die Spiele wechseln, wie die verschiedenen Filter, von Zeit zu Zeit. Großer Vorteil: Die App ist komplett kostenlos im App-Store verfügbar.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sharing is Caring

Wer dann doch nicht in der Stimmung ist, sein Gesicht auf diversen Endgeräten zu präsentieren, da die Quarantäne möglicherweise zur Nachlässigkeit beim eigenen Aussehen beigetragen hat, kann einfach einen gemütlichen Filmabend mit Freunden verbringen. Das funktioniert mit einem Browser-Plug-In für den Streamingdienst Netflix. Mit Netflix-Party können Serien-Junkies im Browser gemeinsam mit ihren Freunden Netflix-Serien oder Filme schauen. Das Plug-In ermöglicht ein simultanes Streamen und einen Live-Chat, in dem sich die Teilnehmer währenddessen unterhalten können. Einziger Nachteil ist, dass dafür ein PC oder Laptop benötigt wird, auf dem der Chrome-Browser installiert ist. Aber auch diese Anwendung steht kostenlos zu Verfügung. Den Link zum Download findet ihr hier.