Die letzte Sendung vor Weihnachten

/ Ryan Klein

Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.



Sektmate vom 06.12 mit Elli und Marlene

Passend zum Nikolaustag ging es bei Elli und Marlene in der Sendung heute rund um das Thema Weihnachten. Reingestartet mit einem Weihnachtsmarkt-Review, hat Elli den besten Weihnachtsmarkt Münchens gekürt. Redakteurin Lilli war beim Krampuslauf und hat sich das ganze mal für uns angeschaut. In der Münchner Staatsoper läuft momentan noch “Die Nacht vor Weihnachten”, über die haben wir uns etwas genauer unterhalten. Außerdem erfahrt ihr wie andere Länder und Kulturen Weihnachten feiern. Mit so einer schönen Sendung kann doch einer gemütlichen Weihnachtszeit nichts mehr im Weg stehen!