Die Goldene Himbeere 2020: Lock-Down Edition

Die Corona – Pandemie schränkt das öffentliche Leben fast überall ein. Das bedeutet keine Sportveranstaltungen, keine Konzerte und? Natürlich auch keine Preisverleihungen! Auch der Preis für das Schlechteste, was die Filmindustrie zu bieten hat, musste dieses Jahr umdenken.

Was haben Eddie Murphy, Sandra Bullock und Sylvester Stallone gemeinsam? Klar, sie alle sind Schauspieler*innen. Natürlich sind sie auch alle Hollywood – Größen. Sie sind aber vor allem, mehr oder weniger stolze Preisträger der Goldenen Himbeere. Die offizielle Preisverleihung musste dieses Jahr „wegen unvorhergesehenen Umständen – auch bekannt als das Corona-Virus“ ausfallen. Stattdessen haben sich die Veranstalter dazu entschieden, die diesjährigen Gewinner (oder eher Verlierer) in einem Youtube Video bekannt zugeben. Die Goldene Himbeere zeichnet die schlechtesten Filme und schauspielerischen Darbietungen aus. Sie werden seit 1981 in den USA vergeben und die Trophäe besteht aus einer Gold bemalten Plastikhimbeere, die auf eine Filmrolle geklebt wurde.

6 Auszeichnungen für „Cats“

Der größte Abräumer dieses Jahr war der Film „Cats“. Der Film gewann nicht nur in der Kategorie schlechtester Film, schlechteste Regie und schlechtestes Drehbuch, sondern auch einige Darsteller wurden für ihre Leistung ausgezeichnet. So etwa Rebel Wilson als schlechteste Nebendarstellerin und James Corden als schlechtester Nebendarsteller. Außerdem ging die Goldene Himbeere für das schlechteste Leinwandpaar an „zwei beliebige halb-Fell/halb-Menschenhaarkugeln aus dem Film Cats“.

Hier noch einmal der „Cats" Trailer zum Gruseln.

Sylvester Stallone: Der Liebling der Goldenen Himbeere

Ein Film aus dem Jahr 2019 war sogar so schlecht, dass für ihn eine spezielle Kategorie wiedereingeführt wurde: „Die schlimmste rücksichtslose Missachtung von Menschenleben und öffentlichem Eigentum“. Diesen Preis erhielt „Rambo: Last Blood“, der fünfte und letzte Teil der Rambo-Filmreihe. Sylvester Stallone selbst hat seit den 80ern bereits elf Goldene Himbeeren gewonnen, inklusive dem Preis für den schlechtesten Schauspieler des Jahrzehnts im Jahr 1990.

Hier der „Rambo: Last Blood" Trailer, weil uns ein Old Town Road (feat. Rambo) [Remix] gerade noch gefehlt hat.

Der Erlöser des Jahres

Der Himbeeren-Erlöser-Preis ist die einzige Auszeichnung der Goldenen Himbeere, die nicht negativ ist. Ganz im Gegenteil: Sie wird an Schauspieler oder Regisseure verliehen, die schon mindestens eine Goldene Himbeere erhalten haben, aber seither an einem erfolgreichen Film mitgewirkt haben oder sogar einen Oscar gewonnen haben. Dieser Preis der Erlösung ging dieses Jahr an Eddie Murphy für seine schauspielerische Leistung im Film „Dolemite Is My Name“. Zuvor war Eddie Murphy im Jahr 2008 negativ für seine Darbietungen im Film „Norbit“ aufgefallen, in dem er gleich drei verschiedene Charaktere spielte. Für jeden von ihnen gab es eine eigene Goldene Himbeere: schlechtester Schauspieler, schlechtester Nebendarsteller und sogar schlechteste Nebendarstellerin.

Zur Auffrischung für alle, die „Norbit" schon verdrängt haben.

Highlight aus 2010

Verständlicherweise wollen die meisten „Gewinner“ der Goldenen Himbeere so weit wie möglich von der Preisverleihung fernbleiben. Doch Sandra Bullock, die 2010 gleich zwei Goldene Himbeeren in den Kategorien schlechteste Schauspielerin und schlechtestes Leinwandpaar (zusammen mit Bradley Cooper) im Film „Verrückt nach Steve“ gewann, machte genau das Gegenteil. Sie nahm die Preise persönlich in Empfang und nahm in ihrer Dankesrede sich selbst, das Publikum und die Jury auf die Schippe.

Sandra Bullock verteilte bei der Verleihung sogar DVDs des Films an das Publikum.

Lachen ist wichtig

Die Veranstalter der Goldenen Himbeere bedauern sehr, dass die Preisverleihung dieses Jahr nicht normal stattfinden konnte. In ihrem Video schreiben sie aber: „Im Moment können wir uns nicht berühren und wir können uns nicht umarmen. Aber wir können immer noch lachen.“ Dank ihnen wissen wir ja jetzt, um welche Filme wir in dieser Zeit der Isolation lieber einen großen Bogen machen sollten.