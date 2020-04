Game Up your ”Houseparty”

/ Mika Stopka / Bild: Mitch Hutchinson / Shutterstock

Wiedermal steht die Videokonferenz mit Freunden an, egal ob über Skype, Zoom oder Houseparty. Unweigerlich wird die Frage aufkommen: “Wollen wir was spielen?”.

Fünf Spieletipps für Videocalls.

Skribbl.io – Der Klassiker

Screenshot: Website scribble.io / M94.5

Skribbl.io ist mittlerweile zu einem richtigen Klassiker bei Online-Treffen geworden. Denn die Spielidee ist simpel, jeder Neuling kann daher sofort einsteigen. Abwechselnd zeichnet einer eurer Freunde ein Wort, der Rest muss raten. Und zwar möglichst schnell, denn wer zuerst die richtige Antwort parat hat, bekommt auch die meisten Punkte. Außerdem gibt es ein Zeitlimit für den Zeichner. Im Gegensatz zum klassischen Montagsmaler verbessert die Onlineversion hier das Spielerlebnis. Wer die richtige Antwort weiß, muss sie nicht sagen, sondern kann sie einfach eintippen. Verraten kann man sich aber dennoch. Tippfehler sorgen immer wieder für Lacher und können auf eure Mitspieler die richtige Fährte locken. Auch die Zeichnungen sorgen immer wieder für Erheiterung, denn das Malen auf dem Bildschirm bringt so einige Schwierigkeiten mit sich: vor allem für den einen Freund, der auf dem Handy zeichnet und es sich damit ganz besonders schwer macht. Die Einladung ist ganz einfach per Link verschickt und es ist alles kostenlos. Kurzum, Skribbl.io geht eigentlich immer!

Stadt Land Fluss – Zurück in die Schulzeit

Screenshot: Website Stadt Land Fluss online / M94.5

Auch der bekannte Pausen-Klassiker hat eine Online Neuauflage bekommen. Auf der Seite https://stadtlandflussonline.net kann diskutiert werden, ob der „Hinterbichlbach“ jetzt tatsächlich als Fluss, oder die Tomate als Gemüse zählt. Das Spielprinzip ist relativ simpel, der Buchstabe wird per Zufallsgenerator bestimmt und die Runde endet entweder, wenn der erste auf Stopp drückt oder die Zeit abgelaufen ist, je nachdem welcher Modus gewählt wurde. Wenn die klassischen Kategorien zu langweilig sind, gibt es auch die Möglichkeit eigene zu erstellen, wie zum Beispiel “Warum bin ich durch die Klausur gefallen?”. Spielbar ist das Ganze mit bis zu 20 Spielern und komplett kostenfrei.

Jackbox – Das etwas andere Partyspiel

Screenshot: Jackbox / M94.5

Let’s get this party started! Die „Jackbox Party Packs“ sind eigentlich für einen entspannten Abend mit Freunden auf dem heimischen Sofa konzipiert, funktionieren aber auch Online. Das Prinzip ist simpel, je nach Pack gibt es fünf verschiedene Spiele, allerdings auf Englisch. Von Trivia Wissen, über fragliche Persönlichkeitstest, bis zu einem Dating Spiel für Monster, keine Idee ist zu skurril. Je nach Pack liegt der Kostenpunkt um die 20 Euro. Aber: Das Spiel muss nur einmal gekauft werden – zusammenlegen lohnt sich also. Um auch trotz „Social Distancing“ miteinander zu spielen, braucht es nur einen Dienst, mit dem die Person, die das Spiel gekauft hat ihren Bildschirm mit den anderen teilen kann – beispielsweise Discord oder Skype – und ein Handy oder einen Computer, auf dem sich die Spieler nebenbei auf jackbox.tv per Code in das Spiel einloggen können. In den meisten Fällen können 6-8 Spieler gleichzeitig spielen, bei manchen sind es aber auch bis zu 16. Wer doch keinen Platz mehr ergattern kann, kann einfach im Publikum platznehmen und seinen Freund*innen auf dem Weg zum Sieg noch den einen oder anderen Stein in den Weg legen.

Schafkopf – mal ganz traditionell

Screenshot: Website Sauspiel / M94.5

Sauspiel ist die ideale Seite für jeden leidenschaftlichen Schafkopfer. Der Zeichenstil des Spiels lässt bei Manchen sogar Boazn-Feeling aufkommen. Dort können Schafkopfrunden ganz bequem ausgefochten werden. Einfach einen Account erstellen, dann kann es schon losgehen. Auch diese Seite ist kostenlos. Für den besonderen Kick: Leidenschaftliche Zocker können neben einem Punktesystem, auf der Seite mit Freunden auch um bares Geld spielen.

Trinkspiele – für die beschwippste Isolation

Screenshot: Piccolo App / M94.5

Last but not least, die Trinkspiele. Für das Online Spielen eignen sich am besten Piccolo und seine Abwandlungen wie iSauf, Drinkflix, etc. Die meisten dieser Spiele sind kostenlos. Wenn das zu eintönig wird, einfach kreativ sein! Sei es eins von den oben genannten Spielen oder Mario Kart in der “Don’t Drink and Drive” Edition. Im Prinzip lässt sich aus jedem Spiel ein Trinkspiel machen.

Nur weil es all diese Angebote gibt, heißt das nicht, dass es die einzige Lösung ist, mit seinen Freunden im Videocall etwas zu spielen. Eine Runde Tabu funktioniert auch online ganz einfach. Oder einfach mal wieder in die Welt der Detektive eintauchen, um herauszufinden, wie das Opfer bei den guten, alten Blackstories-Karten ums Leben gekommen ist.