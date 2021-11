Der LichtWort-Verlag – ein Herzensprojekt

/ Janik Metzger / Bild: M94.5 / Vroni Kallinger

Das Schauspieler:innenpaar Josephine Roy und Jannis Hain haben gemeinsam den LichtWort-Verlag ins Leben gerufen. Durch diesen Verlag wollen sie Kurzgeschichten, Gedichte und Aphorismen veröffentlichen.

Im Interview erfahrt ihr, was den LichtWort-Verlag so besonders macht:





Josephine Roy und Jannis Hain im M94.5-Interview

Die beiden wollen den Menschen Inspiration zu unter anderem diesen Fragen geben: Wohin führt mein Weg? Was will ich der Welt zurückgeben? Was macht mich glücklich?

In Josephines Augen ist ein Buch viel mehr als nur etwas Geschriebenes, mehr als nur Buchstaben auf Papier:

,,In allem was man schreibt, oder was in Form eines Buches wiedergegeben wird, ist immer ein Stück von der Seele oder ein Teil eines Menschen drin.“ Josephine Roy im M94.5-Interview

Jannis beschreibt uns die Schwierigkeiten, die sich in der Gründung einer neuen Selbstständigkeit – trotz dieser vielversprechenden Inhaltsstoffe – in Zeiten von Corona bergen. Er verrät uns aber auch, wieso es für jede:n trotz aller Mühen und Widrigkeiten wichtig ist, an den eigenen Visionen festzuhalten.

Im Rahmen ihres Verlags wollen die ausgebildeten Synchronsprecher:innen und Schauspieler:innen die Welt mit ihren rechtfreien Werken in Form von Büchern, Hörbüchern oder sogar Kurzfilmen bereichern. Ganz oben auf der Liste stehen neben Werken über Atlantis auch verschollene Geschichten über Bonifatius, Jesus, Mohammed, Zarathustra und anderer Philosoph:innen und Persönlichkeiten.