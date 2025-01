Demokratie im Klassenzimmer – Wie effektiv ist die Verfassungsviertelstunde? 

/ Mona Wölpert / Bild: M94.5

Verfassung statt Pythagoras – 15 Minuten politische Bildung pro Woche soll an bayerischen Schulen die Demokratie stärken. In der neuen Folge der Fußnoten gibt Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, Einblicke in Chancen, Herausforderungen und die Realität hinter der Verfassungsviertelstunde.

Es ist Montagmorgen und der Unterricht beginnt. Doch dieses Mal steht nicht wie gewohnt Mathe, Deutsch oder Englisch auf dem Stundenplan, sondern die Verfassungsviertelstunde (VVS). Seit September gehört sie zum Alltag an bayerischen Schulen. Die Verfassungsviertelstunde ist ein neues Konzept der Landesregierung, das die politische Bildung stärken soll. Ziel ist es, jungen Menschen die Werte unserer Verfassung näherzubringen. In ausgewählten Jahrgangsstufen erhalten die Schüler:innen dafür wöchentlich 15 Minuten Unterricht zur Verfassung

Doch wie funktioniert diese Initiative in der Praxis? Wie kommt sie bei den Schüler:innen an? Und vor allem: Können 15 zusätzliche Minuten pro Woche wirklich ausreichen, um die politische Bildung in Bayern nachhaltig zu verbessern?

Um das herauszufinden, haben wir mit Simone Fleischmann gesprochen. Sie war jahrelang als Lehrerin, Schulpsychologin und Schulleiterin tätig und ist heute Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Frau Fleischmann erläutert die Hintergründe dieser Neuerung, gibt Einblicke in den Schulalltag und zeigt auf, wie das Konzept langfristig zukunftsfähig gestaltet werden könnte.

Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, 07. Januar 2025.

Moderation: Daniel Kuhn

Redaktion und Skript: Daniel Kuhn, Lena Rajewski

Schnitt: Daniel Kuhn, Mona Wölpert

Postproduktion: Mona Wölpert

Sendeleitung: Mona Wölpert

