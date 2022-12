Das Verkaterte Verhör

/ Robert Karopka,Lara Deckert und Sophie Rohmfeld

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!

Wie läuft eigentlich so ein Schülerpraktikum bei der Polizei ab? Sollten dreiste (also alle) Vermieter:innen in die Hölle kommen? – UND müssen wir nach dem Tod wegen Inflation weiterarbeiten? Diesen philosophischen Fragen gehen unsere heutigen Moderator:innen Sophie Rohmfeld und Robert Karopka auf den Grund!

Außerdem, beim vorletzten Katerfrühstück vor Weihnachten: Zungenbrecher mit denen ihr eure Verwandeten bei der Weihnachtsfeier beeindrucken könnt!

GaLiGrü aus dem Schneehaufen

XOXO Die Unterhaltung