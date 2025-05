Das Brot und Butter der Münchner Kultis

/ Ella Butz und baltasarb

Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.



SektMate vom 17.05.2025

Um sich als SektMate-Brotbäckerin gut profilieren zu können, benötigt man erstmal das Richtige Outfit. Unsere Redakteurin Megan Kreileder-Willis ist deswegen auf die Cosplay-Messe ‘AniMuc‘ im Kloster Fürstenfeldbruck gegangen. Die Komponenten für eine gute Bäckerin sind die Richtigen und Hochwertigen Kultur-Zutaten. Das Kultur-Wasser liefert Alina Blank. Sie ist Teil der Ausstellung: ‘Are you Listening?’ vom Kinderkunsthaus. Das durchkneten und Backen des Brotes übernimmt Luis Kirchner. Er ist in das von Nele Jahnke inszenierte Theater Stück: ‘Tristan (und Isolde)’ in den Kammerspielen gegangen. Als Butter nehmen wir den Buddha. Im Westpark wird das Vesakhfest gefeiert. Es erinnert an das Leben, die Erleuchtung und das Erlöschen des Buddhas. Elli Ho und Antonia Lang berichten Live davon. Schließlich können wir das Brot auf dem Münchner Brotmarkt noch heute am Letzten Tag verkaufen.

