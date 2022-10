Cozy Vibes mit Saguru

Saguru im Sound of Munich Interview

/ Sahbina Dostovic / Credits: Thess Riva

Tröpfelnder Regen, Herbst-Vibes und Indie-Klänge – das alles vereint der Münchner Sänger Saguru. Seine Songs erinnern an Bon Iver oder die Arctic Monkeys. Wie er trotzdem seinen eigenen Sound findet, erzählt er uns im Interview.



Saguru im Sound of Munich Interview

Behind the Scences

2016 startet Chris Rappel seine Karriere als Musiker Saguru. Seitdem droppt er regelmäßig Musik – aber nur Singles und noch kein Album oder eine EP. Dieses Jahr kamen unter anderem die Songs “Grief”, “Shake” und “Chasing Images” raus. Bands wie Arctic Monkeys, einer seiner Lieblingsbands, und Bombay Bicycle Club inspirieren den Künstler. Aber auch Nick Cave & The Bad Seeds: Deren Textzeile “he’s a ghost, he’s a guru” aus “Red Right Hand” regte Chris zu seinem Künstlernamen an.

It’s Gettin’ Emotional

In vielen Liedern von Saguru findet man einen lässigen Sound gepaart mit sehr aufwühlenden Lyrics. Die Musik ist für den Sänger eine Möglichkeit zu verarbeiten. So zum Beispiel im Song “Grief“:

“Es war ein krasses Erlebnis einmal, was mich sehr runter gezogen hat und es hilft dann einfach, sowas in einem Song zu verarbeiten.” – Saguru

Dieses Lied widmet der Künstler seiner verstorbenen Oma, zu der er ein enges Verhältnis hatte. In dem Song verarbeitet er den Verlust und die damit einhergehende Trauer.

Shake, Shake, Shake

In seinem Song “Shake” singt der Münchner von den Höhen und Tiefen des Musikerdaseins. Den Song konnten Fans dieses Jahr sogar live erleben. Auf dem Superbloom Festival hatte er dieses Jahr seinen bisher größten Auftritt. Obwohl sich Saguru als eine eher introvertierte und ruhige Person betiteln würde, steht er gerne auf der Bühne. Zuletzt stand Saguru im Ampere auf der Bühne.

Saguru im Musikvideo zu "Shake"

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Saguru im Musikvideo zu “Shake”

Chasing Music

Gerade befindet sich der Sänger in einer Release-Phase. Erst Anfang Oktober veröffentlichte Saguru seine aktuelle Single “Chasing Images” und liefert uns damit den perfekten Soundtrack für veregnete Herbsttage.