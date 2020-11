Musikalisch und ästhetisch ziemlich hot!

/ Julia Walk / Bild: Colorcomic

Cooler Insel-Indie mit Gute-Laune Vibes direkt aus Bayern – Das sind Color Comic. Martin Krammer, Maxi Dufter, Chris Pham und Paul Heinicke waren bei uns im Interview.





Interview mit Color Comic

Warum nicht einfach eine eigene Stilrichtung erfinden, wenn man in keine Schubladen gesteckt werden will? Das haben sich auch die Jungs von Color Comic gedacht. Die vier laden jede*n ein, sie auf ihrer imaginären Insel zu besuchen. Dort machen die Jungs dann musikalisch, worauf Sie Bock haben und das hört sich ziemlich gut an.

Tropisch duftende Schallplatten und selbstgemachte Vintage-Ästhetik

Ihr Debütalbum Coco ist 2017 erschienen. Statt dabei auf den rein digitalen Weg zu setzen, wollte die Band bei der Veröffentlichung ihres ersten Albums alles „richtig“ machen. Für die vier Musiker bedeutet das, etwas zu produzieren, das in den Händen gehalten werden kann. Eine Crowdfunding Aktion hat diesen Wunsch erfüllt. Das Ergebnis war multisensuell und ganz im Motto des Bandnamens. Ein 40-seitiges Bilderbuch als Booklet und transparente, handgepresste Schallplatten, mit tropischem Duft.

Der Look der Videos von Color Comic soll alt und schmutzig wirken – wie in einer alten Schatztruhe entdeckt, so Christian.

Obwohl der Social Media-Auftritt, die Musikvideos und die generelle Ästhetik um die Band herum ziemlich professionell wirken, ist tatsächlich alles selbst gemacht.

Wir waren schon immer eine do it yourself Band. Auch weil wir immer wenig Budget hatten, hatte auch beim Videodreh jeder seine Rolle. Martin Krammer – Vocals von Color Comic

Grooviger Sound und glitzernde Oberkörper

Vor einem Monat ist der erste Song der neuen EP Aqua erschienen.

In It’s What You Want That I Don’t Have geht es um die Distanz in Beziehungen, die entsteht, wenn sich emotionale Bedürfnisse nicht decken. Zu dem tanzbaren und groovigen Sound des Tracks bewegen sich im Musikvideo zwei Protagonisten mit glitzernden Oberkörpern in einem theaterhaften Setting.

Am 30. Oktober haben die Coco Boys ihre neue EP Aqua veröffentlicht. Also hört für ein musikalisches Sommer-Throwback rein und lasst euch von Color Comic auf ihre imaginäre Insel entführen.