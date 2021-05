Profi im Luftanhalten – Apnoetaucher Christian Redl

/ Annkathrin Stich / Foto: Martin Aigner

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 45: Er ist in einem Gletscher tauchen gegangen, hält 11 Weltrekorde und hat eine Sportart erfunden. Das alles ganz in seinem Element, dem Wasser, und ganz ohne zusätzlichen Sauerstoff: Der Österreicher Christian Redl ist Apnoetauchlehrer und berufsbedingt Profi im Luftanhalten. Einen Einblick in seine Sportart und hinter die Kulissen seiner Weltrekorde gibt er in der neuen Sportgondel-Folge. Außerdem spricht er über die Auswirkungen der aktuellen Umweltveränderungen auf die Weltmeere, denn kaum einer hat so viele Gewässer auf dieselbe Art erlebt wie er.

Ich habe auch relativ schnell den Spitznamen “Iceman” bekommen, obwohl ich sagen muss, ich hasse kaltes Wasser. Christian Redl