„Du hast dich voll verändert, Buzzer Beat, alle sagen das!“

Hip Hop & Basketball!

Buzzer Beat versorgt euch mit News, Trash Talk, Thesen und Buntem rund um die NBA und deutschen Fußgänger- und Rollstuhlbasketball. Dazu kredenzt: gehirnknetende Bässe und fette Rhymes.

Am 6. Dezember 2019 zog ein furchtloser Bonner Sprechgesangskünstler und Eros-Center-Tester aus, die Deutschrapwelt zu erlösen. Ob und wenn ja wie ihm das gelungen ist, hört ihr in der neuen Folge. Es gibt Oli Geißen und 2000er-nach-der-Schule-nachmittags-fernschauen-Nostalgie, Screeny Weenys und die geballte Ladung H2(SSI)O. Hört die Folge, sagt euren Freunden Bescheid, abonniert Buzzer Beat überall!

Und was kostet mich das?

Wir machen das ehrenamtlich.

Soso…;)

Ja so siehts aus, ne!

Alle Podcastfolgen als MP3 findest du hier