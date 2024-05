Bunt wie ein Chamäleon?

/ Alina Blank / Radiobühne//Bild: Jaya Mirani

Hörspiele und Klangexperimente finden in der Radiobühne ihren Platz. Einmal im Monat entwickelt die M94.5 Kulturredaktion zu einem Thema ganz unterschiedliche Hörstücke. Diesen Mai dreht sich alles ganz um das Thema Chamäleon.





Na, seid ihr auch people-pleaser? Dann könntet ihr euch vielleicht ein paar Tipps und Tricks aus “Soziales Chamäleon” von Pavel Fridrikhs abholen! In dieser Sendung auch mit dabei: Konrad Adenauer und das SPD-Chamäleon, in Fassung gebracht wurden die beiden von Luis Kirchner. Zum Abschluss nimmt euch Julie Dissou mit auf eine kleine Zeitreise quer durch die Geschichte. Also hört rein!

Die Radiobühne läuft immer am ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr live auf M94.5 und am darauffolgenden Freitag um 13 Uhr in der Wiederholung.