Ist es legitim, sich das Leben zu nehmen, wenn man unheilbar krank ist? Eine Frage, die Gerichte, Ethikkommissionen und die Kirche beschäftigt. Blackbird – eine Familiengeschichte versucht Antworten darauf zu finden und verpackt das Thema Sterbehilfe mit Hilfe eines großartigen Ensembles in einen bittersüßen Film.

Ein letztes Wochenende mit der Familie, dann ist Lily (Susan Sarandon) bereit, ihren schweren Entschluss in die Tat umzusetzen: Weil sie unheilbar krank ist und bald durchgehend auf Hilfe angewiesen sein wird, will sie sich das Leben nehmen. Sie, die es gewöhnt ist, frei und selbstbestimmt zu leben, will auf keinen Fall an Geräten hängen und künstlich ernährt werden. Ihre beiden Töchter (Kate Winslet und Mia Wasikowska) nehmen die Entscheidung ihrer Mutter sehr unterschiedlich auf. Die eine respektiert den Wunsch und unterstützt sie bedingungslos. Die andere will den Suizid mit allen Mitteln verhindern – sie fühlt sich allein gelassen und zweifelt die wahren Beweggründe an.

Familienkonflikte und große Geheimnisse

Weil die Zeit drängt, wollen alle noch schnell reinen Tisch machen. Die Familienmitglieder lüften große Geheimnisse und reißen alte Wunden wieder auf. Dazwischen sitzt Lily, die todkranke Matriarchin, selbstsicher und voller Galgenhumor. Dass Menschen mit körperlichen Einschränkungen nicht ausschließlich als pflegebedürftig gesehen werden wollen, zeigt dieser Film auf zeitgemäße Weise. Und die verschiedenen Standpunkte der Charaktere verdeutlichen viele Aspekte eines selbstgewählten Todes.

Hochkarätig besetzt mit einer fast zu schönen Kulisse

Blackbird ist ein Remake des dänischen Dramas Silent Heart aus dem Jahr 2014. Christian Torpe hat sein eigenes Drehbuch für ein amerikanisches Publikum neu adaptiert. Das Ergebnis ist dank der ausgezeichneten Besetzung gelungen. Jeder Darsteller bekommt sein Solo in diesem Kammerspiel an einem fast schon artifiziell idyllischen Ort. Das wirkt streckenweise etwas überhöht, als wäre das Skript eigentlich für die Theaterbühne gedacht – relevant und sehenswert ist es aber allemal.

