Betterov – OLYMPIA Tour

/ Elena Dersch / Musiker Betterov in München in der Muffathalle 2023

Im Dussmann aus der vierten Etage springen – oder dann doch lieber bei Betterov in München. Muffathalle mit Melancholie am Sonntag.

Der junge Künstler Betterov alias Manuel Bittorf war mit seinem ersten Album OLYMPIA auf Tour. Noch vor zwei Jahren Support bei Künstler:innen wie JEREMIAS, spielt er jetzt in München in der Muffathalle. Live darf bei Betterov mittlerweile auch seine Band nicht fehlen. Mit Manuel stehen noch drei weitere Musiker auf der Bühne.

Das letzte Mal in München hat Betterov beim EgoFM Fest im Frühjahr 2023 gespielt – da ist übrigens die Liebe zu unserer Muffathalle bei ihm und seiner Band gewachsen, wie Manuel am Anfang gleich erwähnt.

VON ALLEN ORTEN

Die OLYMPIA Tour ist Ende November in Bremen losgegangen. Danach gab’s noch Konzerte in unter anderem Köln, Hamburg, Leipzig, Rostock, Berlin und Zürich. München bildet am zehnten Dezember das vorletzte Konzert. Tourabschluss war in Wiesbaden.

In der ersten Hälfte der Tour war die Künstlerin Pano als Support dabei, in der zweiten die Berliner Musikerin Sofia Portanet. Sie schafft es auch mit ihrer Musik und ihrer Art die Leute gut auf Betterov einzustimmen. Zwischen den Songs erzählt sie die ein oder andere Geschichte. Auch, wie sie und Betterov sich überhaupt kennengelernt haben und wieso sie als Toursupport dabei ist. Die Zeit zwischen Sofia und Betterov verfliegt so schnell und um Punkt neun Uhr geht es los.

BRING MICH NACH HAUSE

Das Konzert geht los und die Stimmung verändert sich nochmal enorm. Von alle warten fieberhaft auf Manuel, zu alle blicken aufgeregt und gespannt auf die Bühne. Es ist fast das Gefühl, als könnte das Publikum nicht glauben, dass es endlich soweit ist. Die Fans sind von Anfang an dabei und singen die Songtexte von „Jil Sander Sun“ oder „Bring mich nach Hause“ euphorisch mit.

Betterov zeichnet sich durch seine außer- oder ungewöhnlichen Texte beziehungsweise seine Art Ehrlichkeit und Verletzlichkeit in Musik zu verpacken aus. Er singt von Themen die Jung und Alt gleichermaßen beschäftigen – Älter werden, Versagen, Angst. Mit seiner Authentizität auf der Bühne stellt er das Gefühl und die Stimmung noch intensiver her. Was Manuel noch sympathischer auf der Bühne macht, ist der Eindruck den man im Publikum von ihm bekommt. Fast so als wäre er manchmal etwas unsicher oder unbeholfen, als wüsste er nicht so recht wohin mit sich. Aber damit wird das Konzert einfach nur noch besser.

MEIN LEBEN IST NICHT MONOTON

Von Monotonie kann bei Betterov nicht die Rede sein! Das Konzert ist abwechslungsreich und euphorisch. Der Mix aus Songs von der ersten EP und Songs aus dem Album ist perfekt ausgewählt. Es gibt Songs die mit der Band zusammen richtig knallen. Und dann kommt es zum wahrscheinlich besten Teil vom ganzen Konzert. Betterov alleine am Klavier. Die Songs „Dussmann“, „Viertel vor Irgendwas“ und „Böller aus Polen“ gibt es in einer Soloversion. Und nicht nur Fans im Publikum sind den Tränen nahe. Manuel selbst blinzelt bei Zeilen von „Dussmann“ die Tränen weg.

Betterov und Provinz im Video zu "Mein Leben ist monoton"

Danach geht es dann wieder mit Band weiter. Sophia Portanet, die wie bereits erwähnt, als Voract dabei war, übernimmt beim Song „Mein Leben ist monoton“ den Part von Provinz Sänger Vincent.

ALS WÄRE ICH DER EINZIGE

Bei Betterov geht es um Aufrichtigkeit, Originalität und Authentizität – in den Songs und auf der Bühne. Nichts kommt irgendwie gespielt rüber. Manuel berührt die Menschen mit seiner Art Musik zu machen und den Alltag in Texte zu verpacken. Bei ihm ist es auch nach der Zugabe nicht genug und die Musik, die ganze Stimmung verfliegt danach nicht. Die Stunden nach dem Auftritt bewegen sich Besucher:innen wie in Trance, seine nahbare, sensible Art begeistert live noch mehr als auf Platte oder über Spotify.

Um es auf den Punkt zu bringen: Betterov live sollte man in seinem Leben gehört haben, es ist es auf jeden Fall wert!