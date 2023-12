/ Simon Fischer

12 Monate – 4 Stunden – 40 Tracks. Zwei Tage vor dem Jahresende werfen wir einen Blick auf die besten Songs des Jahres 2023 aus „Trance & Progessive“.

Wir sprechen über die Neuerscheinungen des vergangenen Jahres, geben Euch einen Überblick über die beliebtesten Trance-Tracks der vergangene 365 Tage und sprechen über besondere Remixe und Jubiläen.

Welcher DJ züchtet nebenbei Gemüse? Wer hat sein eigenes Museum eröffnet? Und wer bitte benutzt denn jetzt einen Namen ohne Vokale?

Zum Jahresausklang 2023 steigern wir die BPM noch mal auf Maximum mit Helsløwed, C-Systems, Miss Monique, Eelke Kleijn, Laura van Dam und natürlich Armin van Buuren, Ruben de Ronde und Ferry Corsten.

Live auf M94.5 – „The Best of Trance“. Am Freitag, den 29. Dezember 2023, ab 20 Uhr!