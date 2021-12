Besinnliche Bürostuhlzeit

/ Natan Bilga

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!

Das Katerfrühstück-Advents-Power-Moderations-Duo, das sind Georg F. Ulrich und Sarah C. Sliwa, nehmen euch mit in eine weihnachtliche Wundertüte, die sich gewaschen hat! Wie in einem selbstgebastelten Adventskalender ist alles dabei, was bei drei nicht unter dem Bett war: Von schimmeligem Brot über Jochen-Schweitzer-mäßigen Survivalurlaub bis hin zu stimmungsvollen Weihnachtsgesängen – heute gibt es alles für eure Ohren! Lasst euch von den sanften Klängen in die Adventszeit gurgeln…