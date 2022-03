Bayern-Derby mit Play-Off-Charakter

/ Constantin Klemm und Emilio Limbach / Bild: Red Bull München / City-Press GmbH

Nach dem Schützenfest gegen Ingolstadt wollen die Münchner vom EHC auch im vierten Heimspiel binnen einer Woche im Derby gegen die Ice Tigers aus Nürnberg überzeugen. Kurz vor Start der Play-Offs geht es nochmal darum, die beste Leistung aufs Eis zu bringen.

In der letzten Woche der Hauptspielrunde in der DEL treffen der EHC Red Bull München und die Nürnberg Ice Tigers aufeinander. Genau heute vor einer Woche standen sich die beiden Teams bereits auf dem Eis gegenüber. Die Münchner konnten sich da mit 4:1 durchsetzen. Für den EHC geht es darum, vor den Play-Offs nochmal alles zu geben, um in Bestform loszulegen. Die Nürnberg Ice Tigers werden auch in die Play-Offs einziehen, allerdings in die Pre-Play-Offs und haben somit zwei Spiele mehr.

Wer hat heute die besseren Karten und welchen Bayern werden heute die Lederhosen ausgezogen?

Behält die Lederhosen heute definitiv an: der M94.5-Liveticker!