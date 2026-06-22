Der Bewegungsmelder vom 22.06.2026
Basketball: BBL-Finale und Rollstuhlbasketball
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche:
- Spiel 5 im Basketball-Bundesliga-Finale – ein letzter Auftritt von Bayerns Trainer Pesic
- Rollstuhlbasketball – die inklusivste Sportart der Welt
- Kicker, Flashscore & Co – Wie entstehen Spielernoten?
Moderation: Lars Willeitner
Redaktion: Johanna Kopp, Lea Steglich, Anik Vogel
RvD: Marie-Noelle Svihla
Sendeleitung: Lea Steglich
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.