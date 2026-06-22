Basketball: BBL-Finale und Rollstuhlbasketball

/ Marie-Noelle Svihla / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 22.06.2026

Darum geht es diese Woche:

Spiel 5 im Basketball-Bundesliga-Finale – ein letzter Auftritt von Bayerns Trainer Pesic

– ein letzter Auftritt von Bayerns Trainer Pesic Rollstuhlbasketball – die inklusivste Sportart der Welt

– die inklusivste Sportart der Welt Kicker, Flashscore & Co – Wie entstehen Spielernoten?

Moderation: Lars Willeitner

Redaktion: Johanna Kopp, Lea Steglich, Anik Vogel

RvD: Marie-Noelle Svihla

Sendeleitung: Lea Steglich

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.