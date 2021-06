Weltreisender aus Leidenschaft – Baseballer Zac Treece

/ Finn Widmann / Bild: Sportworld.org / Thomas German

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 47: Aus dem Land der Möglichkeiten ins kalte Deutschland. Als der Amerikaner Zac Treece im April aus Arkansas nach Deutschland kam, musste er zunächst Abstriche beim guten Wetter machen. Abgesehen davon ist der Umzug auf einen neuen Kontinent nichts Neues für ihn. Für seine große Leidenschaft, Baseball, hat er schon so einige Orte kennengelernt. Warum er sich ausgerechnet für München entschieden hat und was sich im deutschen Baseball verbessern muss, erzählt er in der Sportgondel.

Das Gespräch wurde auf Englisch geführt. Hier findet ihr ein kleines Baseball-Wörterbuch mit Fachwörtern, die in der Folge verwendet werden.