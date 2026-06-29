Back to the roots

/ Tilo Mahn

M94.5 wird dreißig Jahre alt. Und wir reisen zurück zu den Anfängen. Zum Jubiläum holen wir die erste Generation von 1996 zurück ans Mikro.

Am 01. Juli 1996 ging M94.5 auf Sendung. Die meisten der heutigen Mitarbeiter:innen waren damals noch gar nicht geboren! Sie sind sich nicht bewusst, dass die Sender-Musik-Datenbank noch aus Privatbeständen gefüttert wurde … und auch noch über DAT-Tapes (was ist das denn?)!

Sie haben keine Ahnung, dass vor Sendestart noch Bandschnitt mit Analog-Bändern geübt wurde … dieses Wissen dann aber völlig für die Tonne war! Und sie können nicht wissen, dass an diesem Tag noch Techniker unter dem Studio-Mischpult geschraubt haben … während der Sendung!

Nur drei Gründe, zum 30-jährigen Jubiläum von M94.5 noch einmal die Ehemaligen ans Mikro zu holen. Sie wollen berichten von anstrengenden aber unglaublich spannenden Zeiten, als der Aus- und Fortbildungskanal aus dem Boden gestampft wurde.

Wir holen wir die allererste Musikredaktion von 1996 ins Studio. Sie erzählen von Havarie-Bändern, Endlos-Schleifen und CD-Brennern aus der Hölle. Wir sprechen mit den Machern der ersten M94.5-Comedy-Sendung. Es geht um Vor-Zensur, Drohbriefe und Schnittprogramme, die gegen die Genfer Konventionen verstoßen.

Aber das ist noch lange nicht alles. Wir plaudern mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aus allen möglichen Ressorts über Startschwierigkeiten, Radio-Euphorie und M94.5 als Karrieresprungbrett. Das Ganze wird garniert mit den wichtigsten Songs aus der Anfangszeit des Senders und die passenden Anekdoten dazu.

Und als Schmankerl dazu kommt auch noch der ehemalige Programmchef zu Wort, der euch näherbringt, wie es damals war, diesen Sack Flöhe zu hüten. Also Insider-Stories, Radio-Geschichten und die beste Mucke der Stadt. Was wollt ihr mehr? Am Mittwoch, 01. Juli 2026, ab 20 Uhr auf M94.5.

