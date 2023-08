Aus dem Zimmer auf die Bühnen Münchens

/ Marlene Meier / Bild: Juliane Haerendel

Die Sängerin Blushy AM wurde während Corona mit ihren bunten und verspielten Songs bekannt. Sie singt über Flirten, Feiern und das Leben. Und das auch erfolgreich: diesen Sommer stand sie quasi auf jeder erdenklichen Festival-Bühne Münchens. Auch beim M94.5 Off-Air am 25.08 wird sie wieder zu sehen sein. Wir hatten sie vorab im Interview.



Blushy AM im M94.5-Interview

Blushy AM strahlt genau den Vibe ihrer Songs aus: bunte Klamotten, immer ein Lächeln im Gesicht und viel zu erzählen. So sticht sie auf jeden Fall heraus. Und seit einem Jahr ist sie jetzt auch Mutter. In ihrer letzten Single “Soaking Up This Life” zeigt sie sich zum ersten Mal als Mama und verarbeitet ihr erstes Jahr mit Baby. Für sie war das letzte Jahr sehr vom Mutter-Sein beeinflusst, ihre Musik stand da eher an zweiter Stelle. Die neue Single stellt deshalb auch einen Startschuss dar für alles, was noch kommt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Von Laptop zu Scheinwerferlicht

Während Corona konnte sie nur in ihrem Zimmer vor dem Laptop Musik machen – jetzt ist sie häufig und souverän auf allen möglichen Bühnen unterwegs. Trotz anfänglicher Schwierigkeit ist sie sehr glücklich über diese Entwicklung: sie steht gerne auf der Bühne, um Leute zu berühren und um sie mitmachen zu lassen. Und um zu zeigen, dass man auch als Mutter noch Musikerin sein kann.

Dass ich als Mama überhaupt auf der Bühne stehe ist schon ziemlich anders. Wobei das eigentlich nicht so sein sollte. Und genau das ist meine Mission. Blushy AM

Auf der M94.5 Off Air-Bühne will sie dann genau das wieder zeigen: ihr Anders-Sein, ihre bunte und fröhliche Art und die gute Stimmung, die ihre Musik verbreitet. Außerdem hat sie uns verraten, dass sie eine kleine Überraschung dabeihaben wird: einen Surprise-Song, den sie auf der Bühne zum ersten Mal spielen will. Es lohnt sich also vorbeizukommen und Blushy AM live zu sehen. Tickets gibt’s hier.