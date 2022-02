Rodlerin Anna Berreiter: Mit Top Speed zum Olympischen Traum

/ Lisa Schmierer / Bild: M94.5/Moritz Batscheider

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden zweiten Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 61: Ein bisschen weiß Sie schon, was da auf sie zukommt: Anna Berreiter nimmt dieses Jahr zwar das erste Mal an den olympischen Spielen in China teil. Im Weltcup haben die Rodler:innen zu Beginn der Saison aber bereits Halt gemacht auf der Olympiabahn in Yanqing – inklusive zwei Wochen Isolation und Essen aus Plastikschüsseln.

Freuen tut sich die 22-Jährige trotzdem, es ist schließlich Olympia! Ihr Ziel: Vier saubere Läufe fahren und dann schauen, was am Ende rauskommt. Drei Weltcupsiege hat Anna Berreiter schon in der Tasche. Vizeweltmeister in sie bereits auch. Fehlt eigentlich nur noch die Olympische Medaille im Trophäen-Repertoire.

“Selbst wenn ich jetzt den dritten Platz mache und es waren vier nicht so gute Läufe, dann denke ich mir auch ‘okay, vielleicht wäre mehr drin gewesen’. (…) Deswegen soll für mich jetzt erstmal das Zeil sein: Die vier Läufe so sauber wie möglich zu fahren”. Anna Berreiter, Rodlerin

Druck machen will sich Anna Berreiter aber nicht. Warum die Bahn in Peking ihr auch keinen macht, wie sie im Sommer ganz ohne Eisbahn eigentlich trainiert, und warum sie in ihrem Leben schon viel zu viel Zeit beim Zahnarzt verbracht hat, hört ihr in der aktuellen Folge der Sportgondel!

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Must Watch

Zu Saison Beginn hat es für Anna Berreiter auf der Olympiabahn mit Platz 4 ganz knapp nicht für eine Medaille gereicht. Wie es bei Olympia ausgeht, könnt Ihr live im TV oder Livestream verfolgen: 7. Februar, 12:50 Uhr: Frauen Einsitzer, 1. Lauf

7. Februar, 14:30 Uhr: Frauen Einsitzer, 2. Lauf

8. Februar, 12:50 Uhr: Frauen Einsitzer, 3. Lauf

8. Februar, 14:35 Uhr: Frauen Einsitzer, 4. Lauf (entscheidender Lauf)