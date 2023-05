Anders auf einen Blick!

/ Elias Schaller / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einem Blick für euch zusammen.

Hui, was war denn heut los. Naja, wo fangen wir da eigentlich an? Um 14 Uhr war Zappzerapp der Strom aus. Die ganze Redaktion ist in Panik ausgebrochen. Nach einer viertelstündigen Mittagskonferenz war der ganze Spuk aber auch schon wieder vorüber und wir konnten für euch wieder Content produzieren. Zum Beispiel auch diesen Newsletter.

Was war die Woche so los?

Letztes Jahr fand der Newcomer-Contest “Running for the Best” statt. Dabei konnte sich die Band Plume durchsetzen. Am Tag der Arbeit spielte die Post-Punk Band live am Marienplatz. Gestern schon der nächste Schlag: Ein von uns präsentiertes Konzert in der Kranhalle des Feierwerks vor ausverkauftem Haus. Die Band Plume aus Unterschleißheim kombiniert Dark Wave, Emo und Pop-Rock mit Grüntee. Was es damit auf sich hat, müsst ihr selbst nachlesen.

Neue Woche, neuer Podcast. Diesmal zum Thema “Lohndumping im Gefängnis – Werden Insassinnen und Insassen ausgebeutet?”. Marina Schepetow hat in dieser Folge mit dem Vertreter der Gefangenengewerkschaft Manuel Matzke und dem Mitarbeiter der Augsburger Erzdiözese Wolfgang Krell gesprochen.

Seit 2005 finden jedes Jahr zum 17. Mai Demonstrationen, Kampagnen und Veranstaltungen statt, die die Rechte von queeren Menschen einfordern. Dieses Jahr hat sich die Veranstaltung das Ziel gesetzt, der Bundesregierung einen Aktionsplan zur Gleichstellung von queeren Menschen vorzulegen. Sophia Stark war zu diesem Thema auf einer Pressekonferenz und berichtet darüber.

Unser Album der Woche

Lovejoy, das ist eine Indie-Rock-Band aus Brighton. 2021 hat sie sich erst gegründet, heute aber schon ihr drittes Album veröffentlicht. Ihre Musik ist von britischem Indie-Rock und Comedy-Musik beeinflusst und ihre Texte handeln von Verlust, gescheiterten Romanzen und Politik. In Wake Up & It’s Over verkörpert die vierköpfige Gruppe ihren typischen Indie Sound. Die beschwingten und energiegeladenen Klänge verleiten dazu, sich in einem Strom der poetischen Texte mit subtilen melancholischen Nuancen zu verlieren.

Hoch die Hände, Wochenende!

Freitag: Ungekämmte Bilder in der Pinakothek der Moderne

Anstatt euch durch die Freitags-Eskapade das ganze Wochenende zu versauen, geht doch heute mal ins Museum! In der Ausstellung Ungekämmte Bilder in der Pinakothek der Moderne werden vom 12. Mai bis zum 03. Oktober 50 Werke zeitgenössischer Kunst aus der Sammlung von Franz Herzog von Bayern gezeigt.

Samstag & Sonntag:

Das Zamanand-Festival findet am 13. und 14. Mai zwischen Odeonsplatz und Siegestor unter dem Motto “Nachhaltigkeit, Vielfalt, Toleranz” statt. Es geht darum, Kultur zu genießen und Neues auszuprobieren – deshalb ist das Festival für alle zugänglich und kostenlos. Und auch wir sind vertreten auf der M94.5-Bühne: Mit Fokus auf Künstler:innen, die Musik abseits des Mainstreams machen. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch!

Jährlich finden die Dreimühlentage an zwei aufeinanderfolgenden Daten statt. Diesmal am 13. und 14. Mai, jeweils von 12-19 Uhr. Ihr könnt euch in Straßencafés setzen und habt Gelegenheit, mit Künstler:innen sowie Aussteller:innen in ihren Ateliers zu reden. Zu sehen gibt es Schmuck, Mode, Interior Design und Malerei. Altbauhäuser und Kopfsteinpflaster sorgen für idyllische Atmosphäre, in der ihr die lebendige Szene des Dreimühlenviertel entdecken könnt.

Was noch? Kinder, geht an die frische Luft!!!

Eure Marlene & euer Elias 🙂