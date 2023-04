Anders auf einen Blick!

/ Elias Schaller / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter fasst die Wichtigsten auf einem Blick für euch zusammen.

Die erste Semesterwoche ist schon fast wieder rum. Das heißt: Es ist mal wieder Zeit für einen Wochenrückblick, was in München los war. Da wäre zum einen die Bewerbungsphase für das Sommersemester bei M94.5, die seit gestern abgeschlossen ist. Zum anderen ist das Sommersemester wieder gestartet, das heißt wieder volle Vorlesungssäle, Prüfungen und Stress.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT …

Die Künstlerin und Gewinnerin des letzten Song-Slams Sophie Hallberg verarbeitet in ihren Songs die Suche nach Intimität in einer Münchner WG und wie sie beim Musikmachen in andere Welten abtaucht. Eine wichtige Rolle dabei spielt die Winterjahreszeit. Laut Sophie ist es ihre kreativste Phase des Jahres. Wir haben mit ihr im Sound of Munich-Interview gesprochen.

Am Montag hat der Expertenrat für Klimafragen seinen alljährlichen Prüfbericht veröffentlicht. Darin findet sich unter anderem ein sinkender Wert bei den Treibhausgasemissionen. Wird jetzt aber schon genügend gemacht bezüglich Klimaschutz, oder erwartet der Bericht noch weitere Verbesserungen? Tim Lüngen hat dazu Thomas Heimer, Mitglied des Expertenrats für Klimafragen und Stephan Haufe, Pressesprecher des Bundes- und Klimaschutzministeriums, befragt.

Bei Medusa denken wahrscheinlich viele von euch an die antike Göttin, die alles und jeden mit ihrem Blick in Stein verwandelt hat. Die Autorin Natalie Haynes widmet sich in ihrem neuen Roman “Stone Blind. Der Blick der Medusa” dem antiken Mythos. Ob sie es schafft, die Geschichte der Medusa spannend aufzubereiten? Das müsst ihr selbst herausfinden.

Unser Album der Woche

Sage und schreibe 25 Jahre nach ihrem letzten Album hat das britische Duo “Everything But The Girl” nun ein Neues herausgebracht. Es lautet “FUSE” und ist geprägt von Elektropop-Songs, die an ihr Schaffen aus den 90ern erinnern. Die beiden nennen es “modern take on the lustrous electronic soul”. Es lohnt sich, den beiden eure zwei Ohren zu leihen!

Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag: Start des Frühlingsfests

Wenn ihr schon total im Frühlingsfieber seid und die kalten Tage endlich hinter euch lassen wollt, dann ist das Frühlingsfest genau das Richtige für euch. Die Eröffnung war heute um 14:30 auf der Schwanthalerhöhe mit Freibier. Anschließend fand der Umzug zur Theresienwiese statt. Jetzt erwarten euch über 100 Schausteller:innen – ganze 17 Tage lang. Von Fahrgeschäften bis hin zu Oldtimertreffen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Samstag: Kulturinsel

Am 22. April wird die Halle E des Gasteig-Geländes zum Leben erweckt, wenn sich dort Flora und Musica die Hände reichen. Im Rahmen des Flower Power Festivals verwandelt sich das Gelände einen Tag lang in die Kulturinsel, eine grüne Oase innerhalb Münchens. Los geht’s ab 14 Uhr mit einer gemeinsamen Bepflanzung von Blumenbeeten. Danach folgt ein buntes Musikpogramm von Jazz über Indie bis hin zu elektronischer Musik. Ihr müsst dabei nicht einmal Zuhörer:innen mimen, nein, ihr dürft auch selbst auf die Bühne. Im Rahmen der sogenannten Community-Jam-Sessions könnt ihr eure musikalische Ader ausleben. Eine Anmeldung per Mail an die Städtischen reicht völlig aus. Bei so viel Programm erstaunt es fast schon, dass ihr dafür nichts zahlen müsst!

Sonntag: Streik des Radentscheids

Kommenden Sonntag verwandeln sich die hupenden Autoverkehrsstraßen Münchens in klingelnde Fahrradstraßen, denn: Am Sonntag wird in München gestreikt. Und nein, diesmal ist es nicht die Deutsche Bahn, sondern der Radentscheid Bayern. Die Vereinigung fordert damit ein bayerisches Radlergesetz, das einen stärkeren Ausbau der landesweiten Fahrradinfrastruktur begünstigt. In München wird es fünf Fahrradzüge geben, eine Familienroute mit Startpunkt im Olympiapark sowie vier weitere im Norden (Studentenstadt P+R Platz), Süden (Sendlinger Park), Westen (Nymphenburg) und Osten (Tassiloplatz) der Stadt. Die ganze Aktion startet ab etwa 12 Uhr.

Und sonst so? Ich wünsch euch weiterhin viel Erfolg im Sommersemester 2023, habt Spaß und genießt die Zeit, es geht dann doch ziemlich schnell wieder vorüber 🙃.

Beste Grüße

Euer Elias 🙂