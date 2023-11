ANDERS AUF EINEN BLICK (30/10 – 05/11)

/ Franziska Sprinzl / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Schon wieder eine Woche geschafft, schon ist Halloween vorbei, die Tage werde kürzer und kälter und der Schlaf länger. So schnell die Woche auch verging, weder München noch wir von M94.5 pausieren mit Events, Interviews oder aktuellen Themen. Was diese Woche alles passiert ist, erfahrt ihr selbstverständlich in unserem wöchentlichen Newsletter.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Der niederländische Musiker Josh Island, der gerade seine große Deutschlandtour beendet hat, erzählt von den größten Herausforderungen, unvergesslichen Momenten und schönsten Erinnerungen der Tour. Dabei sprechen wir auch mit ihm über interessante Fakten aus seinem Heimatland Luxemburg.

EIN NEUER, REFLEKTIERTER BLICK: SO HINTERFRAGT EMILK IM DEUTSCHRAP DIE GESELLSCHAFT UND SICH SELBST

Ungewöhnlich, aber dafür umso wichtiger: Der Psychologie-Absolvent und Rapper Emilk dreht die Deutschrap-Szene einmal auf den Kopf. Reflektiert und gefühlvoll setzt sich der 22-jährige in seinen Texten mit Privilegien, der Gesellschaft und dem Patriarchat auseinander. Über dieses Projekt spricht er ausführlich in diesem Interview.

ANATOMIE EINES FALLS: EINE FILMKRITIK ÜBER SCHULD UND UNSCHULD

Der neue Kinofilm „Anatomie eines Falls“ zieht einen mit seinem Facettenreichtum und den nicht enden wollenden Abgründen in seinen Bann. Warum genau das Drama so nervenaufreibend ist und was hinter der „doppelten Wahrheit“ steckt, erfahrt ihr in dieser Filmkritik.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Songs auf Mallorca aufnehmen – das hat die britische Band “Bar Italia” gemacht. Das klingt schon ziemlich gut. Sie haben 13 Songs in nur 2 Monaten in einem selbstgebauten Heimstudio aufgenommen. Rausgekommen ist dabei ihr neues Album “The Twits”, das heißt so viel wie Deppen. Es geht um Vorwürfe, Beleidigungen und Beziehungen.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Donnerstag bis Mittwoch: Bimovie 29 – Frauenfilmfest

Vom 02. bis zum 08. November habt ihr die Chance im Kino „Neues Maxim“ in der Landshuter Allee eine Reihe feministischer Kurzfilme zu sehen. Die Filmreihe ist zusammengesetzt aus zehn Sequenzen, welche alle verschiedene Themen behandeln, die aber doch eines gemeinsam haben: Frauen. Es geht dabei um die unterschiedlichsten Identitäten und Religionen, es geht um queere Frauen, muslimische Frauen, nicht-geoutete Mütter und um viele weitere starke, mutige Frauen jeden Alters. Es ist rührend und zugleich inspirierend. Das Frauenfilmfestival ist von Frauen für Frauen aber selbstverständlich für alle Personen jeder Identität interessant. Für Tickets von 7 – 10€ kriegt ihr einen intensiven Einblick in die Filmreihe, die sich mit Geschlechter- und Repräsentationsfragen auseinandersetzt. Es lohnt sich!

Freitag bis Samstag: Nacht der Clubs

Diesen Freitag, am 03. November wird der Traum jedes Partygängers zur Realität: Von 21 bis 5 Uhr nachts bekommt ihr die Möglichkeit, durch 15 Clubs Münchens mit nur einem Ticket zu ziehen. Dort kannst du mit deinen Freund:innen ins Wochenende tanzen. Mit dabei sind bekannte Clubs wie das 089, das Filmcasino oder das Hemmungslos. Der Eintritt zu jeder dieser Locations ist frei, sofern ihr vorab ein Ticket für 10€ erwerbt. Die Eintrittskarten sind limitiert, also haltet euch ran! Tickets erhaltet ihr unter anderem bei ndc-muenchen.de. Viel Spaß!

Sonntag: Langschläferflohmarkt im Ferdings

An alle von euch, deren Motivation zu gering ist, um an einem Sonntag schön früh aufzustehen, um beim Flohmarkt noch die tollen Schätze zu erwischen: Wir haben eine gute Nachricht für euch! Diesen Sonntag, am 05. November findet der sogenannte „Langschläferflohmarkt“ in der Klenzestraße statt. Das großartige dabei? Wie der Name schon sagt, ist dieser Flohmarkt für alle Personen ausgelegt, die dann doch gerne bis in den frühen Mittag hineinschlafen. Das Event startet erst um 14 Uh, das heißt für euch: Gemütlich ausschlafen, frühstücken und euch dann langsam mit euren liebsten Flohmarkttaschen auf den Weg in die Klenzestraße machen. So habt ihr immer noch die Chance seltene Schnäppchen zu erwerben, ohne dass alles zuvor weggeschnappt wurde. Der Eintritt ist frei. Kommt aber nicht zu spät!

UND SONST?

Egal, wie stressig die Woche war, mit diesen tollen Events kann das Wochenende nur großartig werden. Gönnt euch eine Pause, geht feiern, aber vergesst das Lernen nicht. 😊

Ich wünsche euch ganz viel Spaß!

Eure Romy