ANDERS AUF EINEN BLICK (23/10 – 29/10)

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Wie die Zeit vergeht! Mittlerweile sind schon zwei Wochen Uni ins Land gezogen und wir befinden uns wieder voll im Arbeits- und Lernleben. Grund genug, mal ein bisschen runterzukommen und von den Strapazen der Woche mal abzuschalten. Zum Beispiel mit unserem Newsletter.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Bald finden wieder die aljährlichen ATP-Challenger-Turniere in München statt. Mit dabei: Der Münchner Tennisprofi Max Rehberg, der es letztes Jahr bis ins Finale schaffte. Er nahm sich die Zeit, bei uns im M94.5 Studio vorbeizuschauen.

5G STATT 3G: DER STROMVERBRAUCH VON HANDYS AUF DEM SEZIERTISCH

Die Erde nähert sich den 1,5 Grad Erwärmung, gleichzeitig werden die Möglichkeiten des Stromnetzes immer mehr ausgeweitet zu mittlerweile 5 Gigabyte schnellem Internet. Aber bietet ein schnelleres Stromnetz auch mehr Möglichkeiten, Strom einzusparen und damit das Klima zu schonen? David Lyon ist dieser Frage auf den Grund gegangen.

SPORT IM MENSTRUATIONS-ZYKLUS

Welchen Einfluss hat die Menstruation auf die Fitness des weiblichen oder menstruierenden Körpers im Sport? Das erfahrt ihr in der neuesten Folge von M94.5 ToGo:

UNSER ALBUM DER WOCHE

Neue Woche, neues Album. Classic Friday. Diesmal haben wir uns “Zig” von der US-amerikanischen Künstlerin Poppy ausgesucht. Mit ihrem mittlerweile siebten Album verknüpft sie Techno mit ihrem typischen Bubblegum-Sound und führt das in einem Dark Pop Stil zusammen. Ursprünglich schrieb Poppy 40 Songs für das Album, von denen es letzlich nur 11 in die endgültige Auswahl schafften. Bedenkt man, dass Poppy ihre erste Platte 2016 veröffentlichte, macht das ein Album pro Jahr – inklusive Tour. Eine richtige Workaholic eben. Aber hört selbst.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: 14. Kult(ur)-Shopping-Nacht

Friday Night Life, yeah! Anlässlich 50 Jahre Fußgängerzone in München beginnt heute Abend wieder die Shopping-Nacht. Innerhalb des Altstadtringes, vom Hauptbahnhof bis zum Tal sowie vom Odeonsplatz bis zum Sendlinger Tor haben sämtliche Geschäfte bis 24 Uhr Nachts geöffnet. Der offizielle Beginn ist um 18 Uhr, anschließend könnt ihr 6 Stunden lang nach Lust und Laune shoppen gehen.

Freitag-Sonntag: ARTMUC

“Münchens größtes Kunstfestival” (Zitat des Veranstalters) öffnet wieder die Türen. Es sind so viele Künstler:innen mit ihren Werken vertreten, dass ich gar nicht die alle zählen konnte, um euch eine konkrete Zahl zu nennen: Ich sag mal so: Es sind genügend Künstler:innen von Pop Art bis Bildhauerei dabei, bei denen euch garantiert nicht langweilig wird. Der Startschuss für die Ausstellung beginnt am Freitagabend um 19:30 Uhr und dauert bis 22 Uhr. Am Freitag ist der Eintritt übrigens frei, am Samstag könnt ihr ab 11 Uhr bis 20 Uhr verweilen, am Sonntag schließt die Galerie zwei Stunden früher. Die Tickets kosten einmalig 15 Euro und sind für alle drei Tage gültig. Zudem feiert die ARTMUC heuer ihr 10-jähriges. Also noch ein Grund mehr, in der Ingolstädter Straße 45-47 vorbeizuschauen.

Samstag-Sonntag (in der Früh): Kiss the 90s

Wenn ihr nach Shopping und Museumsbesuch vielleicht noch die Kraft habt, euch bei 90er Mucke auszupowern, dann seid ihr in der Freiheitshalle genau richtig. Dort steigt am Samstagabend bis Sonntag um 4 Uhr eine fette 90er Party. Allerdings bekommt ihr nicht nur 90er, sondern auch 2000er auf die Ohren, denn die Freiheitshalle kann mit zwei Areas aufwarten. Zahlen müsst ihr nur einmal, 8 Euro kosten die Tickets im VVK (dazu bekommt ihr kostenlos einen Drink), regulär werden es 12 Euro sein. Viele Tickets gibt es nicht mehr, also seid schnell.

Schon wieder vorbei? Schade eigentlich, dabei hatte die Woche doch gerade erst angefangen. Anyway, ich wünsch euch weiterhin viel Spaß in der Uni, übertreibt es aber auch nicht mit dem Lernen 😉 Freizeit muss auch mal sein.

Euer Elias