ANDERS AUF EINEN BLICK (15/04 – 21/04)

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

In Deutschland kann man jetzt legal kiffen 😎 Und das genau zur richtigen Zeit: denn Samstag ist 420 🍃Pünktlich dazu erscheint auch unser Newsletter (der mindestens genau so berauschend ist 😉). Also, joint uns dabei, wie wir die Highlights der Woche Revue passieren lassen…

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Bayer 04 Leverkusen wird zum ersten Mal Deutscher Fußballmeister. Für einen Studenten aus München erfüllt sich damit ein Lebenstraum. Adam Lehocky (21) gibt einen Einblick in seine Geschichte und die rational nicht zu erklärende Verbundenheit von Fans zu ihren Vereinen.

Auftakt der BMW Open 2024

24 Grad, Sonnenschein und strahlend blauer Himmel: So startet München in die Qualifiers der BMW Open 2024. Der 250er Sandplatz-Klassiker findet wie immer auf der Anlage des Tennisclubs MTTC Iphitos im Norden Münchens statt. Für die Deutschen verliefen die Qualifiers jedoch nur mäßig.

Matches gehen noch bis Ende der Woche, den 21. April. Tickets waren schon vor dem Event ausverkauft, aber Interessierte können auf BR24Sport zuschauen. 🎾📺

UNSER ALBUM DER WOCHE

TRUST CEREMONY – mit diesem gewagten Release laufen die Motoren der Hardcore-Pop-Revolution wieder voll heiß. Frei nach dem Motto „No Genre – All Drama“ funktioniert der NYC-basierte Künstler Jhariah. Dass in dessen Jugend hauptsächlich My Chemical Romance und Panic! At The Disco in Dauerschleife liefen, beweist uns sein versatiler Sound. Mit seinen 23 Jahren hat Jhariah schon alles gemacht: Von Punk-Rock zu Acid Pop, von Bossa Nova zu Broadway. Wild, ungestüm, und jugendlich feuert Jhariah aus allen Genre-Kanonen. Walls of Sound, wie sie dieses Jahrzehnt noch kaum gesehen wurden.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Live at Lost • DEVADO

Freitagabend um 19 Uhr tritt Künstlerin DEVADO im Lost Weekend auf. Live-Musik-Liebhaber können sich hier auf ein spannendes Gehörerlebnis gefasst machen, denn DEVADO produziert ihre Lieder nur mit ihrer Stimme 💃🎙 und Body Percussion 👏🥁 Disney-Fans kennen sie außerdem als die deutsche Stimme von VAIANA. Der Eintritt beträgt 2 Euro.

Samstag: 420 Pre-Carnival Bash

Das C im ABC-Club steht am Samstag für Cannabis! Ab 22 Uhr wird im ABC mit Afrobeats 420 gefeiert 🍃 Also, tragt ‘was Grünes und seid bereit 15 Euro Eintritt an der Tür zu lassen. (Pro-Tipp: Es gibt free ladies entry 👯‍♀️ bis 23.30 Uhr)

Sonntag: FlohMillaMarkt

Ein Flohmarkt der besonderen Art: Am Sonntag erwarten euch DJs, Kaffee, und pre-loved Schätze im Milla Club. Wer auf Schatzsuche Durst bekommt, kann außerdem den exklusiven FlohMillamarkt-Spritz 🍹✨ ausprobieren. Der Flohmarkt ist von 12 bis 20 Uhr offen und kostet 5 Euro Eintritt.

UND SONST?

Ich wünsche euch ein schönes und sicheres 420 Wochenende! Viel Spaß beim Shoppen und beim Musik hören!

Neda 🐧 und Sara 🍓