Anders auf einen Blick!

Jule Sand

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einem Blick für euch zusammen.

Die MVG streikt – die M94.5-Redaktion aber offensichtlich nicht. Heute Morgen waren wir gezwungen Fahrgemeinschaften zu bilden – da mussten so manche auch mal in den Kofferraum klettern (nur Spaß?!). Wir sind aber heile angekommen – so wie dieser Newsletter in eurem Spampostfach.

EIN QUIRKY RECAP:

Das Harry Klein ist nicht der einzige Harry, der diese Woche München zum Tanzen gebracht hat. Zusammen mit dem beliebten Club fällt auch eine zentrale Bastion der queeren Szene in München: Die queere “Garry Klein”-Nacht am Mittwoch. Unser Exklusivredakteur Maxi Sacher hat mit insgesamt drei Interviewpartner:innen über die Bedeutung und Zukunft von queeren Safer Spaces in München gesprochen, unter anderem auch mit Peter Fleming, dem (bald ehemaligen) Geschäftsführer vom Harry Klein. Aber hört selbst…

Dance, dance, dance! Endlich wieder live tanzen! Nach der digitalen Ausgabe des DANCE Festivals, konnten Tanzbegeisterte dieses Jahr das internationale Festival für zeitgenössischen Tanz wieder live genießen. Dazu haben sich sechs mutige Kulturredakteurinnen der Aufgabe gewidmet, euch in einem großen Artikel über alle relevanten Performances zu informieren. Das Besondere: Der Artikel wird ständig mit den aktuellen Eindrücken unserer Korrespondentinnen aktualisiert. Das Dance Festival läuft nämlich noch bis zum Sonntag.

M94.5-Redakteur Manuel Rank näherte sich diese Woche einem Thema, das wohl eine der weniger bekannten Erzählungen über das Leben in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern darstellt. In vielen Lagern gehörte Musik zum brutalen Alltag der Inhaftierten – ob im Geheimen als Widerstand oder von den Nazis zwanghaft durchgesetzt. Eine Geschichte von Melodien zwischen Hoffnung und Tod, hinter Stacheldraht und Gitter.

Album der Woche

Alles fake, alles gecovert – aber trotzdem einzigartig… Die schwedische Heavy-Metal-Band Ghost nimmt in ihrem neuen Album “Phantomime” die ganz großen Namen – Genesis, Tina Turner, Iron Maiden – und macht sie zu was Eigenem.

It’s Friday again, then Saturday, Sunday (What?!)

Habt ihr Bock auf einen Kurzurlaub in Hamburg? Dann haben wir gute Nachrichten für euch: Ihr könnt euch die knapp 800 Kilometer sparen, denn der Hamburger Fischmarkt ist zu Besuch in München. Und das schon zum 25. Mal! Noch bis zum Montag, den 29. Mai können Besucher:innen fangfrische Fischspezialitäten und norddeutsche Seemanns-Musik auf dem Wittelsbacherplatz genießen. Ahoy, ihr Landratten!

Wenn ihr euch von 20. Mai bis 23. Mai in der Nähe des Gasteigs bewegt, schaut doch mal im Projektor bei den kurdischen Filmtagen München vorbei. In Kooperation mit der Stadtbibliothek präsentiert die Kurdische Gemeinde München fünf kurdische Filme. Und das in Originalsprache mit deutschen Untertiteln. Im Mittelpunkt der Filme stehen junge Kurd:innen mit schwierigen, von politischen und gesellschaftlichen Akteur:innen beeinflussten, Lebensumständen. Das Ticket für eine Vorstellung kostet jeweils 7€, ermäßigt 5€.

Ihr wolltet schon immer mal ins Museum gehen, habt aber nie Zeit dafür? Schluss mit Ausreden, denn am Sonntag, den 21. Mai findet der internationale Tag der Museen statt. In vielen Münchner Museen ist an diesem Tag der Eintritt frei. Ganz unter dem Motto “Museen mit Freude entdecken”, gibt es Sonderführungen, Vorträge und Mitmachaktionen. Also, auf in das Münchner Stadtmuseum, das Valentin-Karlstadt-Museum oder das Jüdische Museum München!

Das war’s von uns für diese Woche. Jetzt genießt euer Wochenende #sunnysideup – wie wir unser Frühstücksei!

Eure Anne-Cathrin, Franzi, Tasso und Jule 🙂