ANDERS AUF EINEN BLICK (06/05 – 12/05)

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Also an so eine Vier-Tage-Woche könnte ich mich echt gewöhnen. Bayern ist zwar schon das Bundesland mit den meisten Feiertagen, aber ich sag´s euch: Da geht noch mehr. Zum Beispiel ein Feiertag an dem sich alles um Schokokuchen dreht oder so. Ach, das wäre doch schön! Damit ihr zwischen den ganzen Feiertagen nicht die wichtigen Dinge im Leben aus den Augen verliert, fassen wir hier nochmal kurz zusammen, was diese M94.5-Woche so alles abging. Falls ihr noch Aktivitäten fürs Wochenende braucht, dann haben wir auch dafür etwas parat. Ich wünsche viel Vergnügen beim Lesen!!

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Melancholische Folk Melodien – dafür ist die irische Band Villagers bekannt! Die Gruppe hat bereits zahlreiche Awards verliehen bekommen. Übermorgen kommt ihr fünftes Album “That Golden Time” heraus: Intime Gefühle werden in wunderschönen Melodien zum Ausdruck gebracht… da sind definitiv einige Ohrwürmer dabei, die einem richtig ans Herz gehen! M94.5-Redakteurin Antonia Lang hat mit Leadsänger Conor O’Brien gesprochen. Er hat uns tiefe Einblicke von dem Schaffensprozess von dem neuen Album gegeben…

Der Eurovision Song Contest – Kult oder aus der Zeit gefallen?

In dieser Podcastfolge sprechen wir darüber, was den ESC auch nach knapp 60 Jahren noch so erfolgreich macht. Dafür unterhalten wir uns mit ESC-Fanclubs, Forscher:innen sowie Teilnehmer:innen des deutschen Vorentscheids und versuchen so hinter die Kulissen zu sehen und dem Erfolgsgeheimnis des ESC auf die Spur zu kommen.

Feminismus als Kriegsstrategie: Die USA im Afghanistan-Krieg

7. Oktober 2001 – Die USA marschieren in Afghanistan ein. Das ist der Beginn eines 20 Jahre langen Krieges. “Krieg gegen den Terror”, so wird dieser bewaffnete Konflikt gerne bezeichnet. “Der erste “feministische” Krieg der USA” trifft aber auch zu – zumindest ist es der erste Krieg, in dem Feminismus in der Kriegsführung wirklich eine Rolle spielt.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Mom bei der Oper, Dad beim Rock N’ Roll-Konzert. Für die in Paris geborene Sofia Bolt scheint die Karriere als Musikerin vom Schicksal vorbestimmt. Mit 12 sieht sie zum ersten Mal David Bowies “Heroes” im Fernsehen und weiß sofort, was sie im Leben machen will: Musik. Neben ihrem Debutalbum “Waves” aus dem Jahr 2019 komponiert Sofia unter anderem für den Runway und die Kinoleinwand.

Ihr neuestes Album “Vendredi Minuit” heißt auf deutsch “Freitag Mitternacht” und beschäftigt sich mit dem Thema “Zeit”.

Träumerisch, nachdenklich, eindrucksvoll – Perfekte Worte, um Sofia Bolts schimmernder Psych-Pop-Americana Ausdruck zu verleihen.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

The Atomic Café live: LOGAN´S CLOSE (Sco) // THE KILLING FLOORS (LA) & DJs

Heute gibt es im Live.Evil wieder Live-Musik auf die Ohren. Von US-amerikanischem Rock’n’Roll bis zu schottischem Garage Punk ist alles dabei. Ihr findet die Location in der Rosenheimerstraße 5, in der Nähe vom Gasteig. Der Eintritt kostet 19,50€ , dafür könnt ihr aber auch von 21:00 bis in die Morgenstunden feiern. Nichts wie hin!

Samstag: Die Lange Nacht der Musik

Musikfans in ganz Europa dürfen sich morgen freuen. Und das nicht nur wegen dem ESC, denn morgen findet in München das musikalische Ereignis des Frühlings statt. Die lange Nacht der Musik! Zwischen 20:00 und 2:00 zeigen 400 Künstler:innen auf über 90 verschiedenen Münchner Bühnen, was sie so draufhaben. Dafür müsst ihr euch nur ein Ticket für 23,50€ holen und dann kann die lange Nacht der Musik auch schon losgehen. Mehr Informationen findet ihr online auf München Ticket.

Sonntag: Straßenfest in der Corneliusstraße

Die Glockenbachwerkstatt und Bellevue di Monaco veranstalten gemeinsam ein Straßenfest. Ihr könnt euch auf Livemusik, Essen, Trinken, Kinderprogramm und ein Fußballturnier von buntkicktgut freuen. Das Straßenfest findet von 13:00 bis 22:00 in der Corneliusstraße zwischen Blumen- und Müllerstraße statt. Der Eintritt ist frei. Wenn das mal nicht die perfekte Sonntagsbeschäftigung ist. Gutes Wetter und entspannt durch die Straßen spazieren. Der Sommer kann kommen!

UND SONST?

Erstmal noch ein ganz wichtiger Hinweis, um die Harmonie Zuhause aufrechtzuerhalten: AM SONNTAG IST MUTTERTAG! Hier ein paar Ideen, wie ihr eurer Mama eine kleine Freude bereiten könnt: ein dicken Schmatzer geben, 😘💋 ein leckeres Frühstück zaubern, einen rosa Porsche 911 oder eben ein Strandhaus an der Côte d’Azur 🏝🌊 kaufen… Naja das sind jetzt ja nur Vorschläge, denn ihr kennt sie ja doch ein bisschen besser als ich!

In diesem Sinne wünsche ich ein bombastisch gutes Wochenende und eine gute nächste Woche (auch wenn das tatsächlich die einzige Maiwoche ohne einen Feiertag ist- wie sollen wir das nur schaffen?)

Loads of love,

Christina 💓