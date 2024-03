ANDERS AUF EINEN BLICK (04/03 – 10/03)

/ Cecilia Esguerra / Grafik: M94.5

Heute ist feministischer Kampftag. Aus diesem Anlass ist in Berlin Feiertag. Aber egal ob in Berlin, Teheran oder Buenos Aires: Bitte keine Blumen ohne echte Veränderung. Die Frauenbewegung hat in den letzten 100 Jahren zu vielen gesellschaftlichen Fortschritten geführt. Zur Gleichstellung der Geschlechter führt aber noch ein langer, langer Weg. Unser wöchentlicher Rückblick kommt heute aber von zwei Frauen (*Augenzwinkern*).

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Die Hamburger Songwriter:innen Jolle und Wurms haben ihre neue Single “laster” an nur einem Abend produziert. Im Interview mit Jolle reden wir über Leistungsdruck, Kreativität und was sie mit ganz viel Zeit anfangen würde.

RAUCHEN = UNCOOL

Mit dem Rauchen aufzuhören ist alles andere als einfach. In unserer neuen Podcastfolge begleiten wir ein Selbstexperiment und sprechen über Tipps und Strategien, wie man endlich rauchfrei wird.

LEHRERMANGEL IN BAYERN

In Bayern fehlen Lehrer:innen. Eine Expertenkommission soll nun das Lehramt attraktiver machen. Gremiumsmitglied Martin Goppel, bayrischer Landesvorsitzende der Katholischen Erziehungsgemeinschaft (KEG) spricht mit uns, wie sie den Lehrermangel bekämpfen wollen.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Kampf, Kolonialismus und unbeschreibliche Qualen. Davon spricht die amerikanische Jazz-Musikerin Moor Mother in ihrer Musik. Ihr neues Album „The Great Bailout“ befasst sich intensiv mit der britischen Kolonialgeschichte, aber auch aktuellen Belangen schwarzer Menschen. Dabei nimmt sie Bezug auf den Afrofuturismus – eine Bewegung, die afrikanische Kultur und Philosophie mit Sci-Fi und futuristischen Ideen verbindet. Ihre politischen Anliegen untermalt sie mit rituellen Trommeln, Gospelgesang und Zitaten schwarzer Bürgerrechtler:innen. Das Ergebnis ist ein Fantasy-hafter, schauriger Klang, für den sie vergangenes Jahr sogar den deutschen Jazzpreis gewonnen hat.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Kings of Munich Drag Show

Unter dem Motto “Wo Monarchie noch Spaß macht! – am Weltfrauentag” wird heute im Theater Drehleier eine ganz besondere Ausgabe der “King of Munich” Show präsentiert. Ab 20 Uhr treten unter anderem Ashton Butcher, Liam ChoClit und Pandora Nox zum Thema Himmel 👼 und Hölle 😈 auf. Tickets gibt es für 29 bzw. ermäßigt 24€.

Samstag: Mut zu sein: Bring your favourite party song

Wer schon immer zu seinem Guilty-Pleasure-Song so richtig abfeiern wollte, 🕺 ist diesen Samstag im Gesellschaftsraum um 18 Uhr genau richtig. Bei der Veranstaltungsreihe “Mut” geht es darum sich einfach Mal zu trauen und für nichts zu schämen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Nur eine Anmeldung ist nötig.

Samstag + Sonntag: Kunst- und Designmarkt

Dieses Wochenende findet wieder der Kunst- & Designmarkt im MVG Museum statt. Über 150 Aussteller:innen präsentieren dort ihre handgemachten Produkte. Von 10 bis 18 Uhr könnt ihr in der Halle stöbern und vielleicht euer neues Lieblingsstück ergattern. Karten bekommt ihr für 5 Euro an der Tageskasse.

UND SONST?

Also, hier ist unser freundlicher, feministischer Abschiedsgruß, Leute. Wir gehen jetzt die Welt verändern. (könnte noch ein bisschen dauern) Bis bald!!

Ceci 🐣 und Sara 🍓