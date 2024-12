Adventszeit: Der How-To Guide für einen ausgefallenen DIY-Adventskalender 

/ Pavel Fridrikhs / Bild: shutterstock/ piksik

Die Adventszeit rückt näher und die Suche nach dem perfekten Adventskalender beginnt, doch statt teurer Fertigprodukte möchten viele lieber etwas ganz Persönliches und Kreatives verschenken. Kein Problem! Hier zeigen wir dir, wie du für kleines Geld einen einzigartigen, selbstgemachten Adventskalender basteln kannst, der deine Liebsten jeden Tag aufs Neue erfreut. Lass dich inspirieren und verwandle die Tage bis Weihnachten in ein unvergessliches Erlebnis – mit kleinen, liebevollen Überraschungen, die ganz von Herzen kommen.

24 Magische Momente: Der Fotokalender, der Erinnerungen lebendig macht

Bild: Shutterstock/ yanishevska

Möchtest du einen persönlichen Adventskalender kreieren, der nicht nur mit kleinen Überraschungen, sondern auch mit besonderen Erinnerungen gefüllt ist? Dann ist ein Foto-Adventskalender die perfekte Wahl!

Kosten: ca. 3 Euro in der Drogerie

Was du brauchst:

• 24 Fotos (gemeinsame Erinnerungen, schöne Momente oder lustige Schnappschüsse)

• 24 kleine Umschläge oder Taschen (z.B. Briefumschläge, Grußkarten, Papiertüten oder kleine Boxen)

• Bastelmaterial wie Kleber, Schere, Stifte

• Optional: kleine Ziffernaufkleber (für die Tage 1 bis 24)

• Optional: Bänder oder Schnüre zum Aufhängen der Umschläge

Anleitung:

Druck die Bilder in der Drogerie in der passenden Größe aus. Du kannst sie auch in Schwarz-Weiß drucken, um einen eleganten Look zu erzielen, oder mit speziellen Filtern versehen, um den nostalgischen Effekt zu verstärken.

Verziere jeden Umschlag mit einer Nummer von 1 bis 24. Wenn du keine fertigen Umschläge hast, bastle sie selbst aus schönem Papier oder benutze kleine Papiertüten oder Grußkarten.

Lege in jeden Umschlag ein Foto und füge eventuell eine kleine Nachricht oder ein Zitat hinzu, das an das jeweilige Bild erinnert. Das gibt dem Kalender eine persönliche Note. Du kannst für jedes Foto auch eine kleine Geschichte oder Anekdote dazuschreiben.

Hänge die Umschläge an einer Schnur auf oder befestige sie an einer Wand. Du kannst die Umschläge auch in einer hübschen Box oder auf einem Tablett arrangieren, dann bist du flexibler beim Verschenken.

Mit einem Foto-Adventskalender schenkst du nicht nur ein Stück Erinnerung, sondern auch die Freude, jeden Tag ein Stück Vergangenheit wiederzubeleben. Der Kalender eignet sich außerdem perfekt zum Verschicken per Post für deine Lieben, die etwas weiter weg wohnen.

Lächeln garantiert: Der Streichholzschachtel-Adventskalender mit herzlichen Worten und süßen Überraschungen

Bild: Shutterstock/ Ground Picture

Dieser DIY-Kalender kombiniert kleine, liebevolle Überraschungen mit inspirierenden Botschaften oder herzlichen Worten. Perfekt, um die Vorfreude auf Weihnachten jeden Tag zu steigern und deiner Kreativität ihren vollen Lauf zu lassen.

Kosten: ca. 5-10 Euro, je nachdem, wie viele Schachteln du schon hast und womit du sie befüllst

Was du brauchst:

• 24 leere Streichholzschachteln oder andere kleine Schachteln (z.B. aus einem Bastelladen)

• 12 kleine Überraschungen (z.B. Süßigkeiten, Teebeutel, Plätzchen, Kosmetik o.ä.)

• 12 persönliche Nachrichten, Weisheiten oder Zitate

• Bastelmaterial wie Kleber, Schere und Buntstifte

• Bänder oder Sticker zum Dekorieren

• Optional: Kleine Ziffernaufkleber für die Tage 1 bis 24

Anleitung:

Zunächst musst du die Schachteln vorbereiten, sauber machen oder zuschneiden. Die Innen- und Außenseiten kannst du mit Geschenkpapier oder buntem Bastelpapier auskleiden oder bemalen, um sie optisch schöner zu gestalten.

Um den Look festlich zu gestalten, eignen sich goldene oder silberne Akzente, aber auch klassische Weihnachtsmotive wie Sterne, Tannenbäume oder Rentiere passen wunderbar. Fülle die Schachteln mit den 12 kleine Überraschungen (z.B. Süßigkeiten, Teebeutel, Plätzchen, Kosmetik o.ä.) und 12 persönlichen Nachrichten, Weisheiten oder Zitaten.

Dann musst du die Schachteln nur noch nummerieren. Am besten stimmst du den Inhalt auf den Tag ab, wie zum Beispiel jeden geraden Tag eine kleine Überraschung und jeden ungeraden Tag etwas handgeschriebenes.

Du kannst die Schachteln in einem hübschen Körbchen, auf einem Tablett oder an einer Schnur aufgereiht anordnen.

Wenn du wenig Platz hast, kannst du die Schachteln auch als Mini-Adventskalender für die Schreibtisch-Dekoration verwenden.

Für Film- und Musik-Fans: 24 Songs oder Filme, die euch verbinden oder aneinander denken lassen

Bild: Shutterstock/ Vadim Zakharishchev

Für alle, die Film und Musik lieben und ihren Liebsten eine emotionale und persönliche Überraschung bieten möchten, ist dieser Adventskalender eine wunderbare Idee. Statt materielle Geschenke zu machen, könntest du 24 Erlebnisse aus der Welt der Musik und des Films zusammenstellen, die euch näher zusammenbringen und wunderschöne Erinnerungen wachrufen.

Kosten: 0 Euro (vorausgesetzt, die benötigten Streaming-Dienste sind verfügbar)

Was du brauchst:

24 Songs oder Filme, oder eine Mischung aus beidem (z. B. 12 Filme und 12 Songs)

Stift und Papier

Drucker

Anleitung:

Wähle Filme und Lieder, die für euch eine besondere Bedeutung haben. Denke an eure gemeinsamen Lieblingsfilme oder an solche, die euch an unvergessliche Erlebnisse erinnern – der erste Film, den ihr zusammen gesehen habt, oder ein Song, der während eines unvergesslichen Urlaubs lief. Vielleicht gibt es auch Lieder oder Filme, die euch an eure Kindheit oder an andere besondere Momente in eurer Geschichte erinnern.

Kreativität ist gefragt!

Erstelle QR-Codes, die direkt zum Film oder Song führen (z.B. bei qr-code.io). Diese kannst du ausdrucken und in Umschlägen oder Briefen verstecken. So wird jeder Tag zu einer kleinen Entdeckungsreise. Statt QR-Codes könntest du auch kleine Hinweise formulieren, die der Beschenkten oder dem Beschenkten helfen, den Film oder Song zu erraten. Das sorgt für Spannung und macht den Kalender interaktiver. Jede Auswahl kann mit einer persönlichen Nachricht versehen werden, die erklärt, warum du gerade diesen Film oder Song ausgesucht hast, sei es ein besonderer Text, ein Zitat oder ein persönlicher Moment.

An Wochenenden oder in der Adventszeit, wenn mehr Zeit ist, kannst du Filmmarathons einbauen. Vielleicht plant ihr an einem Samstag gleich mehrere Filme hintereinander oder hört zusammen ein ganzes Musik-Album, das euch besonders am Herzen liegt.

Für das 24. Türchen könntest du eine besondere Überraschung parat haben – vielleicht einen Gutschein für ein gemeinsames Kino-Date, ein Konzertticket oder einfach eine ganz besondere Erinnerung.

Es geht nicht nur um die Auswahl von Filmen und Songs, sondern auch um die Emotionen, die du damit verbindest. Wähle Lieder, die euch zu bestimmten Momenten begleitet haben, oder Filme, die euch zum Lachen oder Weinen gebracht haben. Jede Auswahl soll die Erinnerungen an diese Erlebnisse aufleben lassen und euch näher zusammenbringen.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Basteln und eine schöne Adventszeit!