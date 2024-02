Der Mangel an Frauenhäusern

/ M94.5 Praktikant:innen / Bild: shutterstock/ Triocean

Frauen, die von Gewalt betroffen sind, können sich Hilfe holen: In Frauenhäusern oder anderen Zufluchtsstellen finden sie Rückzugsorte ganz ohne Gewalt. Das ist aber nicht so einfach: In Deutschland haben wir einen extremen Mangel an Frauenhäusern.

Betroffene finden teilweise gar keine Unterkunft mehr, und wenn doch, müssen sie dafür zahlen. In folgendem Beitrag hört ihr, warum das so ist, und was wir als außenstehende Personen gegen den Mangel tun könnten.

Hilfe bei Gewalt gegen Frauen bekommt ihr unter der Nummer 116 016.